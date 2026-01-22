युवराज मौत मामला: ग्रेटर नोएडा पुलिस का बड़ा एक्शन, अब तक 3 बिल्डरों को पकड़ा, 2 फरार

ग्रेटर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है. इस मामले में ग्रेटर नोएडा पुलिस ने दो और बिल्डरों को गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान लोटस ग्रीन बिल्डर से जुड़े रवि बंसल और सचिन कर्णवाल के रूप में हुई है. दोनों को नॉलेज पार्क थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार युवराज की मौत से जुड़े मामले में कल ही कुल पांच बिल्डरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था. जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है. इससे पहले इसी मामले में विश टाउन के बिल्डर अभय कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. अबतक तीन बिल्डरों को गिरफ्तार किया गया है और दो फरार बताए जा रहे हैं.

पुलिस ने दो और बिल्डरों को गिरफ्तार किया

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई लापरवाह बिल्डरों के खिलाफ की जा रही है, जिनकी अनदेखी और लापरवाही के कारण युवराज की जान गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस किसी भी स्तर पर ढिलाई नहीं बरत रही है और जिम्मेदार लोगों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कदम उठा रही है.

नियमों की अनदेखी के चलते बिल्डरों पर एक्शन

ग्रेटर नोएडा पुलिस का कहना है कि युवराज के परिवार को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है. जांच अभी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी कार्रवाई हो सकती है. पुलिस यह भी स्पष्ट कर चुकी है कि नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.



