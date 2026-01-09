scorecardresearch
 
लखनऊ में Ashok Leyland के ईवी प्लांट का उद्घाटन, CM योगी बोले- यूपी अब बीमारू राज्य नहीं!

लखनऊ में अशोक लेलैंड के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल प्लांट का उद्घाटन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब अराजकता से निकलकर असीमित संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला राज्य बन चुका है. उन्होंने बताया कि 18 महीनों में तैयार हुए इस ईवी प्लांट से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा. इसकी उत्पादन क्षमता 2,500 यूनिट से बढ़ाकर 5,000 यूनिट की जाएगी.

CM योगी ने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं रहा बल्कि रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है. (Photo: ITG)
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में अशोक लेलैंड के नए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया. इस मौके पर रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की अराजकता किसी से छिपी नहीं थी. निवेशक पलायन कर रहे थे लेकिन 2017 में सरकार आने पर हमने कहा था कि यह अनलिमिटेड पोटेंशियल का प्रदेश है. अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कुछ लोगों ने यूपी को बदनाम किया लेकिन यूपी अब 'असीमित संभावनाओं को परिणाम में बदलने वाला प्रदेश' बन चुका है.

'हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार'

सीएम योगी ने कहा कि अशोक लेलैंड का यह ईवी प्लांट सिर्फ 18 महीनों के रिकॉर्ड समय में तैयार हुआ है, जो डबल इंजन सरकार की फास्ट ट्रैक अप्रूवल प्रणाली और बेहतर सुशासन का नतीजा है. फिलहाल इस संयंत्र की उत्पादन क्षमता 2,500 यूनिट प्रतिवर्ष है, जिसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाकर 5,000 यूनिट तक ले जाने की योजना है. इस परियोजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है.

'यूपी के सभी 75 जिलों में हो रहा निवेश'

मुख्यमंत्री ने बताया कि आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में निवेश हो रहा है. राज्य के पास देश के कुल एक्सप्रेसवे का करीब 55 फीसदी हिस्सा है, सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है और दो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी प्रदेश से होकर गुजरते हैं. मेट्रो, इलेक्ट्रिक बस, रैपिड रेल और वाटरवे जैसी आधुनिक परिवहन सुविधाओं के चलते यूपी लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है.

Advertisement

'उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं' 

सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब ‘बीमारू राज्य’ नहीं रहा, बल्कि रेवेन्यू सरप्लस राज्य बन चुका है. ‘फियरलेस बिजनेस’, ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और ‘ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस’ नई यूपी की पहचान बन गए हैं. राज्य में फिलहाल 34 सेक्टोरियल पॉलिसी लागू हैं, जिससे निवेशकों को हर क्षेत्र में अवसर मिल रहे हैं.

उन्होंने बताया कि पिछले 8-9 वर्षों में यूपी को करीब 45 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिनमें से 15 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों पर ग्राउंड ब्रेकिंग हो चुकी है. उत्तर प्रदेश देश की जीडीपी में 9.5 फीसदी का योगदान कर रहा है और राज्य सरकार ने 2029-30 तक यूपी को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है.

