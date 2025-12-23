scorecardresearch
 
सहारनपुर में एटीएम कार्ड बदलकर ठगी, महिला के अकाउंट से उड़ाए 40 हजार

सहारनपुर में थाना मंडी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने एक महिला का कार्ड बदलकर 40 हजार रुपये निकाल लिए थे. पुलिस ने 3,000 रुपये नकद और तीन नाजायज चाकू बरामद कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है.

ATM कार्ड बदलकर ठगी, महिला के अकाउंट से उड़ाए 40 हजार (Photo: itg)
उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के थाना मंडी पुलिस ने एटीएम कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 3000 रुपये नकद और तीन नाजायज चाकू बरामद किए गए हैं, यह कार्रवाई गश्त और चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर की गई, पुलिस के अनुसार अभियुक्त एटीएम कार्ड बदलकर लोगों के खाते से रुपये निकालने की वारदातों को अंजाम देते थे.

मामले की शुरुआत 01 नवंबर 2025 को हुई थी, जब मनीषा पत्नी अंकुर निवासी बहेड़ी गुर्जर थाना गागलहेड़ी ने तहरीर देकर बताया कि अज्ञात लोगों ने धोखे से उनका एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 40 हजार रुपये निकाल लिए, इस संबंध में थाना गागलहेड़ी पर मुकदमा दर्ज किया गया था, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के पर्यवेक्षण में थाना मंडी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए टीनू, सुमित और संजय को मंडी समिति में कूड़ाघर के पीछे से गिरफ्तार कर लिया.

पूछताछ में अभियुक्तों ने कबूल किया कि उन्होंने गागलहेड़ी के भगवानपुर तिराहे स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से एक महिला का एसबीआई एटीएम कार्ड चालाकी से बदलकर पिन याद किया और बाद में छुटमुलपुर के एटीएम से 40 हजार रुपये निकाल लिए थे, रकम आपस में बांटकर खर्च कर दी गई थी, जिनमें से 3000 रुपये शेष मिले. पुलिस ने तीनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है.
 

