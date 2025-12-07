scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सोते मासूम को घर से उठा ले गया आदमखोर, भेड़िए के आतंक से दहल उठा बहराइच

बहराइच के कैसरगंज क्षेत्र में आदमखोर भेड़िए का आतंक फिर बढ़ गया है. मल्लाहन पुरवा गांव में देर रात भेड़िया घर के अंदर घुसकर 4 माह के मासूम को उठा ले गया. करीब 10 घंटे बाद बच्चे के कपड़े और शरीर के कुछ हिस्से बरामद हुए. सितंबर से अब तक भेड़िए और तेंदुए के हमलों में 11 मौतें हो चुकी हैं. वन विभाग की तरफ से भेड़िए की तलाश जारी है.

Advertisement
X
बच्चे की फाइल फोटो.(Photo: Ram Baran Chaudhary/ITG)
बच्चे की फाइल फोटो.(Photo: Ram Baran Chaudhary/ITG)

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में आदमखोर भेड़ियों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. ताजा घटना कैसरगंज के मल्लाहन पुरवा गांव की है, जहां एक भेड़िया शनिवार रात घर में घुस आया और चार माह के मासूम सुभाष को उठा ले गया. बच्चा संतोष और किरण का इकलौता बेटा था.

घटना रात करीब 12:30 बजे की बताई जा रही है, जब घर के भीतर सो रहे बच्चे को भेड़िया दबे पांव उठा ले गया और किसी को भनक भी नहीं लगी. सुबह होते ही परिवार में कोहराम मच गया और गांव में दहशत फैल गई.

यह भी पढ़ें: बहराइच: तेंदुए के हमले में महिला की मौत से दहशत, भड़के लोग, वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

सम्बंधित ख़बरें

wolf in Bahraich
10 महीने की बच्ची को खा गया भेड़िया 
मां के पास सो रही बच्ची को आधा खा गया भेड़िया. (Photo: Screengrab)
बहराइच: मां के पास सो रही बच्ची को उठा ले गया भेड़िया, खेत में मिला आधा खाया शव 
शख्स ने फावड़े से वार कर ले ली पिता की जान  
बेटे ने की पिता की हत्या (Photo: Screengrab)
UP: खाना खाते समय हुआ विवाद, छत पर बेटे ने पिता को फावड़े से काट डाला 
MAN TRAPPED IN CAGE SET FOR LEOPARD IN BAHRAICH
तेंदुआ पकड़ने को लगाया था पिंजरा और फंस गया इंसान... वजह कर देगी हैरान 

10 घंटे बाद कपड़े मिले, बच्चा नहीं

करीब 10 घंटे बाद गांव से कुछ दूरी पर बच्चे के कपड़े और उसके शरीर के कुछ लोथड़े बरामद किए गए. हालांकि, अब तक वन विभाग को आदमखोर भेड़िए का कोई सुराग नहीं मिला है. टीम लगातार इलाके में तलाश कर रही है, लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी. ग्रामीण भी डर के साए में जी रहे हैं और लगातार गश्त की मांग कर रहे हैं.

Advertisement

पहले भी उठा चुका है मासूम को

यह पहली वारदात नहीं है. बीते 29 नवंबर को इसी गांव के मासूम स्टार को भी भेड़िया घर के सामने से उठा ले गया था. बहराइच वन प्रभाग में सितंबर से अब तक भेड़िए और तेंदुए के हमलों में 11 लोगों की मौत हो चुकी है. इनमें से 10 मौतें कैसरगंज इलाके में और एक कोतवाली देहात क्षेत्र में हुई है.

4 भेड़िए मारे गए, फिर भी आतंक जारी

वन विभाग अब तक चार भेड़ियों को शूट कर चुका है, जिनमें तीन आदमखोर साबित हुए. इसके बावजूद इलाके में भेड़ियों का खतरा कम नहीं हुआ है. गांवों में रात के समय लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. वन विभाग की टीमें गांव में डेरा डालकर लगातार तलाशी अभियान चला रही हैं, लेकिन आदमखोर अब भी पकड़ से दूर है. ग्रामीण और विभाग मिलकर उसकी तलाश कर रहे हैं, ताकि और किसी परिवार पर ऐसी त्रासदी न टूटे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement