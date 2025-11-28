बहराइच: तेंदुए के हमले में महिला की मौत से दहशत, भड़के लोग, वन विभाग ने शुरू किया सर्च ऑपरेशन

UP News: बहराइच के फखरपुर क्षेत्र में तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. उमरी दहलों गांव में बुधवार देर शाम हुई इस घटना के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है. गुरुवार सुबह तेंदुआ बिराहिमडीहा और इंदनापुर गांव के गन्ने के खेतों में भी दिखाई दिया, जिसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण हो गई.

वन विभाग ने तुरंत सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है. क्षेत्र में तीन टीमें लगाई गई हैं, जो अलग-अलग इलाकों में कांबिंग कर रही हैं. गांवों के पास दो बड़े पिंजरे, तीन सीसीटीवी कैमरे, तीन ट्रैपिंग कैमरे और ड्रोन तैनात किए गए हैं. आसपास के खेतों और घने जंगलों की गहन तलाशी ली जा रही है. विभाग का कहना है कि तेंदुए की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है.

हमले में मारी गई शांति देवी (55) के शव के गांव पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. वहीं, ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

उनका कहना है कि घटना की सूचना तुरंत देने के बावजूद पुलिस तीन घंटे देर से पहुंची और थोड़ी देर रुककर वापस लौट भी गई. लोगों ने कहा कि खतरे के समय पुलिस ही सहारा होती है, लेकिन उनका देर से पहुंचना गंभीर लापरवाही है.

ग्रामीणों ने बिजली कटौती को भी हमले की बड़ी वजह बताया है. घटना के दिन सुबह 8 बजे से बिजली बंद थी और शाम तक सप्लाई नहीं आई, जिससे पूरा इलाका अंधेरे में डूबा रहा. इसी अंधेरे में शांति देवी खेत की ओर गईं, तभी तेंदुए ने उन पर हमला कर दिया.

DFO ने बताया कि आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है, ताकि किसी और अनहोनी को रोका जा सके.

