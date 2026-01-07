'पत्नी ने प्रेमी से शादी कर ली, बच्चा भी है...' नाराज पति भूख हड़ताल पर बैठ गया, बोला- बकरी की तरह जीने से अच्छा...

सहारनपुर के डीएम ऑफिस के बाहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया. उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी. रवि कुमार नाम के इस युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी बिना तलाक दिए किसी दूसरे युवक से शादी कर फरार हो गई, जबकि पुलिस उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

रवि कुमार ने कहा कि उसकी शादी 2 जुलाई 2018 को शोषन उर्फ राधिका से हुई थी. शादी के बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर से सोने-चांदी के जेवरात, कीमती सामान और कैश लेकर चली गई. इसके बाद उस पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे केस दर्ज कराए गए, जिनमें वह कोर्ट से बरी हो चुका है.

पीड़ित का आरोप है कि अगस्त 2023 में उसकी पत्नी ने बिना तलाक लिए दीपक नाम के युवक से अवैध संबंध बनाए और फिर शादी कर ली. उससे एक बच्चा भी है. रवि का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है. घर से गया सामान आज तक बरामद नहीं हुआ. जांच अधिकारियों ने फर्जी बयान तक दर्ज कर दिए.

रवि कुमार ने कहा कि उसने थाना, एसएसपी, डीआईजी, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायतें कीं, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई. माता-पिता के निधन और गंभीर बीमारी से जूझ रहे रवि ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वह भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगा.

पीड़ित युवक ने कहा कि मेरी शादी साल 2018 में हुई थी. मेरी पत्नी 2 जुलाई को मेरे घर से 5 रुपये कैश और जेवरात सब ले गई. मैं झूठे केस का शिकार हुआ. कोर्ट से मैं सभी केस जीतकर आया हूं. मेरा केस दर्ज किया गया था. मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई. उसने बिना तलाक के शादी कर ली.

रवि ने कहा कि मेरे घर से जो सामान गया, वह भी अब तक बरामद नहीं हुआ. एसपी साहब ने भी मेरे मामले में टीम गठित की थी, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हुई. जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा. मेरे मम्मी पापा नहीं रहे. अब कानून को मानते हुए 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिऊं.

