scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पत्नी ने प्रेमी से शादी कर ली, बच्चा भी है...' नाराज पति भूख हड़ताल पर बैठ गया, बोला- बकरी की तरह जीने से अच्छा...

ये कहानी यूपी के सहारनपुर की है. एक युवक कलेक्टर ऑफिस के बाहर धरना दे रहा है. उसका आरोप है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से शादी कर ली है. उससे एक बच्चा भी हो गया है. वह घर से नकदी और जेवरात भी ले गई. झूठे केस में फंसाया, जिनमें वह कोर्ट से बरी हो चुका ही. अब युवक इंसाफ की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है.

Advertisement
X
सहारनपुर में डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा युवक. (Photo: Screengrab)
सहारनपुर में डीएम ऑफिस के बाहर धरने पर बैठा युवक. (Photo: Screengrab)

सहारनपुर के डीएम ऑफिस के बाहर उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक युवक इंसाफ की मांग को लेकर धरने पर बैठ गया. उसने भूख हड़ताल शुरू कर दी. रवि कुमार नाम के इस युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी बिना तलाक दिए किसी दूसरे युवक से शादी कर फरार हो गई, जबकि पुलिस उसकी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है.

रवि कुमार ने कहा कि उसकी शादी 2 जुलाई 2018 को शोषन उर्फ राधिका से हुई थी. शादी के बाद पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर घर से सोने-चांदी के जेवरात, कीमती सामान और कैश लेकर चली गई. इसके बाद उस पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा जैसे केस दर्ज कराए गए, जिनमें वह कोर्ट से बरी हो चुका है.

'पत्नी ने प्रेमी से शादी कर ली, बच्चा भी है...' नाराज पति भूख हड़ताल पर बैठ गया, बोला- बकरी की तरह जीने से अच्छा...

सम्बंधित ख़बरें

सांकेतिक तस्वीर (ai image)
अफेयर पर झगड़ा और फिर जानलेवा साजिश... पत्नी ने पति को कॉफी में दे दिया जहर
फिरोजाबाद हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा
यूपी: DJ वाले से था पत्नी का अफेयर, पति बना रोड़ा तो घोंट दिया गला
रील्स बनाने से रोकने पर पत्नी ने कर दी हत्या
Reel बनाने से रोकने पर पति की हत्या वाली कहानी में ट्विस्ट, लव मैरिज के बाद भी था पत्नी का अफेयर
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.
मजदूर से चल रहा था पत्नी का अफेयर, पति ने किया विरोध तो कर दी हत्या
Wife affair with neighbor
पड़ोसी संग था पत्नी का अफेयर, घर के CCTV ने खोल दिया राज

पीड़ित का आरोप है कि अगस्त 2023 में उसकी पत्नी ने बिना तलाक लिए दीपक नाम के युवक से अवैध संबंध बनाए और फिर शादी कर ली. उससे एक बच्चा भी है. रवि का आरोप है कि इस पूरे मामले में पुलिस कोई सुनवाई नहीं कर रही है. घर से गया सामान आज तक बरामद नहीं हुआ. जांच अधिकारियों ने फर्जी बयान तक दर्ज कर दिए.

यह भी पढ़ें: Reel बनाने से रोकने पर पति की हत्या वाली कहानी में ट्विस्ट, love marriage के बाद भी था पत्नी का अफेयर

Advertisement

रवि कुमार ने कहा कि उसने थाना, एसएसपी, डीआईजी, जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री पोर्टल तक शिकायतें कीं, लेकिन सुनवाई अब तक नहीं हुई. माता-पिता के निधन और गंभीर बीमारी से जूझ रहे रवि ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, वह भूख हड़ताल खत्म नहीं करेगा.

'पत्नी ने प्रेमी से शादी कर ली, बच्चा भी है...' नाराज पति भूख हड़ताल पर बैठ गया, बोला- बकरी की तरह जीने से अच्छा...

पीड़ित युवक ने कहा कि मेरी शादी साल 2018 में हुई थी. मेरी पत्नी 2 जुलाई को मेरे घर से 5 रुपये कैश और जेवरात सब ले गई. मैं झूठे केस का शिकार हुआ. कोर्ट से मैं सभी केस जीतकर आया हूं. मेरा केस दर्ज किया गया था. मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत हुई. उसने बिना तलाक के शादी कर ली.

रवि ने कहा कि मेरे घर से जो सामान गया, वह भी अब तक बरामद नहीं हुआ. एसपी साहब ने भी मेरे मामले में टीम गठित की थी, लेकिन उसमें भी गड़बड़ी हुई. जब तक मेरी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक मैं भूख हड़ताल पर रहूंगा. मेरे मम्मी पापा नहीं रहे. अब कानून को मानते हुए 100 दिन बकरी की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन शेर की तरह जिऊं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement