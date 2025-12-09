scorecardresearch
 
कौन हैं कथावाचक निधि सारस्वत जो यूपी के बड़े राजनैतिक घराने की बनेंगी बहू? दूल्हा-दुल्हन के बारे में जानिए

अलीगढ़ की प्रसिद्ध कथावाचक निधि सारस्वत आज पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय के बेटे चिराग उपाध्याय से गाजियाबाद में शादी करेंगी. ब्राह्मण समाज के कार्यक्रम में मुलाकात के बाद 2020 से दोनों में जान-पहचान थी. आध्यात्म की ओर झुकाव के कारण दोनों करीब आए.

होने वाले पति चिराग उपाध्याय संग कथावाचक निधि सारस्वत (Photo- ITG)
यूपी के अलीगढ़ की प्रसिद्ध कथावाचक और भजन गायिका निधि सारस्वत आज (9 दिसंबर) राजनैतिक घराने की पुत्रवधु बनने जा रही हैं. वह पूर्व ऊर्जा मंत्री स्वर्गीय रामवीर उपाध्याय के इकलौते बेटे चिराग उपाध्याय के साथ विवाह बंधन में बंधने वाली हैं. शादी गाजियाबाद के नायाब वेदांता फार्म्स में होगी जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं. 

बताया जा रहा है कि निधि सारस्वत और चिराग उपाध्याय की मुलाकात ब्राह्मण समाज के एक कार्यक्रम में हुई थी. दोनों के बीच वर्ष 2020 से जान-पहचान थी और दोनों का झुकाव आध्यात्म की ओर है. आध्यात्म की वजह से ही दोनों करीब आए और अब विवाह करने जा रहे हैं. 

प्राप्त जानकारी के मुताबिक, कथावाचक निधि सारस्वत अलीगढ़ जिले के सासनी गेट क्षेत्र की रहने वाली हैं. उनका जन्म 1997 में हुआ था. वह श्रीमद्भागवत कथा, रामायण और भागवत कथा की उपदेशक हैं. उनकी बहन नेहा भी उनके साथ कथा करती हैं और भजन गाती हैं, जिसके चलते दोनों बहनों को 'युगल जोड़ी' के रूप में जाना जाता है. निधि ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा चिरंजीलाल गर्ल्स कॉलेज से पूरी की थी और सिर्फ 8 साल की आयु में श्रीमद्भागवत गीता का पाठ किया था.

देश-विदेश में प्रसिद्ध हैं कथावाचक

निधि सारस्वत भारत के अलावा यूके, यूएस और कई अन्य देशों में भी कथावाचन कर चुकी हैं. उन्होंने 'मैं राधावल्लभ की', 'राधा रानी मेरी है' और 'भजो रे मन गोविंदा' जैसे कई मशहूर भजन गाए हैं, जिससे उनकी ख्याति काफी बढ़ी है. 

इतना ही नहीं उन्हें यूके संसद की ओर से अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद्भगवद्गीता विद्वान पुरस्कार और लंदन के मेयर की ओर से सद्भाव पुरस्कार जैसे सम्मान भी मिल चुके हैं. वह एक फाउंडेशन के साथ भी जुड़ी हैं, जो विकलांग लोगों के लिए काम करता है.

मांगलिक कार्यक्रमों की हो चुकी है शुरुआत

मिली जानकारी के अनुसार, चिराग उपाध्याय की मां और जिला पंचायत अध्यक्ष सीमा उपाध्याय के निजी सचिव रानू पंडित ने बताया कि शादी के मांगलिक कार्यक्रम रविवार से शुरू हो गए हैं. रविवार को गाजियाबाद स्थित आवास पर हल्दी की रस्म हुई. 

---- समाप्त ----
इनपुट- राजेश सिंघल
