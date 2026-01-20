वांटेड अपराधी को सरकारी गनर! अकील अहमद को कानपुर पुलिस ने दे रखी थी सुरक्षा, REEL बनाकर दिखा रखा था भौकाल

कानपुर पुलिस एक बार फिर चर्चा में है. दरअसल, यहां की पुलिस ने बीते काफी समय से एक वांछित अपराधी को सुरक्षा दे रखी है. आरोपी बाकायदा 2 से 3 पुलिस के गनर लेकर ना सिर्फ चल रहा है, बल्कि उसकी वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाल रहा है.

आपको बता दें कि आरोपी का नाम अकील अहमद है, जिसपर कानपुर शहर में अलग-अलग थानों पर कई मुकदमे दर्ज हैं. कई मामलों में वह अभी भी वांछित अपराधी है. उसके घर की कुर्की तक हो चुकी है. अपराधों में रंगदारी, जान से मारने की धमकी और मारपीट समेत कई मामले शामिल हैं.

हाल ही में कानपुर न्यायालय ने अपने एक नए आदेश में आरोपी अकील अहमद के खिलाफ वारंट जारी करते हुए पुलिस को आदेश दिया कि उसे गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाए. हैरान करने वाली बात है कि पहले तो सेंट्रल जोन की पुलिस आरोपी को उसके घर पकड़ने गई और जीप में बैठ कर थाने ले गई, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे छोड़ दिया गया. 'आजतक' के पास इसका सीसीटीवी फुटेज है जिसमें पुलिस आरोपी को बिठाकर जीप में ले जा रही है.

वहीं, आरोपी अकील अहमद की सोशल मीडिया अकाउंट पर तमाम ऐसी रीलें डाली गई हैं जिसमें वह पुलिस सुरक्षा को दिखाते हुए लोगों से मिल रहा है. गाड़ी में घूम रहा है. जमकर भौकाल दिखा रहा है. ये सब कानपुर पुलिस की कार्यशैली को घेरे में खड़ा करता है कि कैसे एक वांछित अपराधी को लंबे समय से सरकारी सुरक्षा मिली है.

इस घटना पर एडिशनल डीसीपी LIU ने बताया कि आरोपी को पहले से सुरक्षा मिली हुई थी लेकिन तीन माह पहले कमिश्नर के आदेश पर सुरक्षा हटा ली गई. आरोपी एक बड़े केस में विटनेस है और विटनेस प्रोटक्शन स्कीम के अंदर उसे यह सुरक्षा दी गई थी. मामला संज्ञान में आते ही एक बार फिर से सुरक्षा हटा ली गई है.

मगर बड़ा सवाल ये है कि एक वांछित आरोपी पुलिस गनर लेकर पूरे शहर में घूम रहा है और विभाग को खबर तक नहीं थी. कोर्ट आरोपी के खिलाफ वारंट इश्यू करती है और पुलिस उसे घर से उठाती भी है लेकिन कुछ समय बाद फिर छोड़ देती है.

