'यूपी को दो विकास बोर्ड की जरूरत, एक पूर्वांचल और दूसरा...', CM के आर्थिक सलाहकार ने बताया ब्लूप्रिंट

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को आजतक के आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश का मंच सजा. इस आयोजन के 'विकास की गंगा' सेशन में प्रिंसिपल सेक्रेटरी (प्लानिंग, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन) आलोक कुमार, नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, पेटीएम के चीफ बिजनेस ऑफिसर अभय शर्मा और यूपी के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू ने शिरकत की.

आलोक कुमार ने कहा कि अलग-अलग जिले का अलग-अलग पोटेंशियल है और उसका ध्यान रखकर ही योजनाएं बनाई जा रही हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ को एआई सिटी, कानपुर को ड्रोन सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है. आलोक कुमार ने कहा कि हमारा फोकस स्किलिंग पर भी है. स्किल्ड वर्कफोर्स ढूंढने कहीं और न जाना पड़े, हम इसकी ओर काम कर रहे हैं.

उन्होंने महिला वर्कफोर्स बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदम गिनाए और कहा कि अभी हम इसे 35 परसेंट तक लेकर आए हैं. आलोक कुमार ने आगे कहा कि हमने पिछले आठ साल में विकास के कई पैरामीटर पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. हमने टॉप पांच राज्यों में 25 परसेंट की विकास दर हासिल की है. उन्होंने कहा कि हमने अपने लिए जो टार्गेट सेट किए थे, उन्हें हासिल किया है और आगे भी करेंगे.

आलोक कुमार ने कहा कि हम हर सेक्टर को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और प्रयास यही है कि यूपी एक मॉडल स्टेट के रूप में उभर कर आए. एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि कृषि से ज्यादा लोग निकल कर आएं. इसलिए हम डेयरी, फिशरी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं.

यूपी के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार डॉक्टर केवी राजू ने कहा कि 2017 में यूपी देश में सातवीं रैंक पर था, आज तीसरे स्थान पर है. हम निरंतर आरबीआई, नीति आयोग और अन्य से मार्गदर्शन लेते रहते हैं. उन्होंने कहा कि यूपी में दो विकास बोर्ड की जरूरत है- एक पूर्वांचल और दूसरा बुंदेलखंड. जीडीपी में पूर्वांचल के योगदान के सवाल पर डॉक्टर राजू ने गोरखपुर और वाराणसी के जीडीपी के आंकड़े बताए और कहा कि यूपी पहला राज्य है, जिसका जीडीपी जिलेवार उपलब्ध है.

उन्होंने कहा कि गौतमबुद्धनगर जिला जीडीपी के लिहाज से यूपी में शीर्ष पर है. शीर्ष जीडीपी वाले जिलों में लखनऊ भी है, कानपुर भी है. डॉक्टर राजू ने कहा कि कोविड काल में जो मजदूर आए, उनमें से 30 परसेंट लौटकर नहीं गए और यूपी में ही काम कर रहे हैं. उन्होंने हर जिले में मेडिकल यूनिवर्सिटी का भी उल्लेख किया और कहा कि देश के एक्सप्रेसवे में 50 फीसदी अकेले यूपी से हैं. हम 15 परसेंट की ग्रोथ रेट से विकास कर रहे हैं. यह आसान नहीं है. नीति आयोग ने अब हमें विकसित उत्तर प्रदेश बनाने का मौका दिया है.

डॉक्टर राजू ने मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग से लेकर रेफ्रिजरेटर तक, यूपी की हिस्सेदारी के आंकड़े बताए और कहा कि वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट लागू करने वाला यूपी पहला राज्य है. उन्होंने एक-एक रीजन के लिए विकास योजनाएं बताईं और कहा कि लोगों की सिस्टम के साथ फैमिलियरिटी बढ़नी चाहिए. डॉक्टर राजू ने दावा किया कि एमटेक, एमबीए करने वाले लोग यूपी आना चाहते हैं. यहां अच्छा वातावरण है.

उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट डिले नहीं चल रहा है. यह जल्द पूरा हो जाएगा. जेवर एयरपोर्ट का 30 अक्तूबर को उद्घाटन होना है. इसी तरह अगले छह महीने में यह एक्सप्रेसवे भी चालू हो जाएगा.

