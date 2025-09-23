यूपी बीजेपी अध्यक्ष मिलने में देरी क्यों? पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बताया

लखनऊ में आजतक के आयोजन विकसित उत्तर प्रदेश के मंच पर मंगलवार को यूपी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह थे. उन्होंने सिंचाई परियोजनाओं और भूजल स्तर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष चुनने में हो रही देरी तक, हर सवाल के जवाब दिए. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि बुंदेलखंड में कुएं जो 90 फीट हुआ करते थे, वह अब 10-15 फीट पर आ गए हैं.

उन्होंने कहा कि कई जगह भूजल स्तर ऊपर आया है. उन्होंने कहा कि गुरसराय क्षेत्र में पहली बार सभी नालों की सफाई कराई, जिसकी वजह से उस इलाके के किसानों को पहली बार गेहूं की सिंचाई के लिए पानी मिला. ऐसा हम हर बंधे पर करा रहे हैं. स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी कहा कि पानी के लिए भले ही विश्वयुद्ध हो, हमारा उत्तर प्रदेश उसमें शामिल नहीं होगा. हमारे पास पर्याप्त पानी है.

यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी के सवाल पर कहा कि बीजेपी राजनीति मिशन के लिए करती है. यह पार्टी है, संसदीय बोर्ड बैठता रहता है. स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि यह पार्टी अध्यक्ष तय करेंगे. उन्होंने कहा कि अध्यक्ष होंगे, तब भी पार्टी का काम करेंगे और नहीं हैं तब भी काम हो रहा है.

उन्होंने कहा कि आज नहीं तो कल, प्रदेश अध्यक्ष मिलेगा ही. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी मेरी मां है. जब-जब सरकार बनाती है, तब तब गरीब की सेवा करती है. उन्होंने हर घर नल से जल योजना की प्रगति बताते हुए कहा कि कई जिलों में हमने काम पूरा कर लिया है और मथुरा तक गंगा जल लेकर जा रहे हैं. यह परियोजना भी साल-डेढ़ साल में पूरी कर ली जाएगी.

स्वतंत्र देव सिंह ने अंग्रेजों के जमाने की इंजीनियरिंग की भी तारीफ की और कहा कि तब के मिट्टी के बने बांध आज भी मजबूत हैं. जहां फाटक बंद करने या खोलने के लिए भी 10 सीढ़ी नीचे जाना पड़ता है. उन्होंने कहा कि एक बांध में 50 सीढ़ी उतर नीचे गया था, पानी की आवाज से डर लगने लगा और ऊपर आ गया था.

