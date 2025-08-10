scorecardresearch
 

Noida: डे-केयर में 15 महीने के बच्ची को मेड ने दांत से काटा, मारा और जमीन पर पटका, Video

CCTV में कैद हुई वारदात.(Bhupender Chaudhary/ITG)
CCTV में कैद हुई वारदात.(Bhupender Chaudhary/ITG)

अगर आप वर्किंग पैरेंट्स हैं और अपने बच्चों को डे-केयर में छोड़ते हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. नोएडा सेक्टर-137 की एक सोसायटी स्थित डे-केयर से ऐसा मामला सामने आया है, जो किसी को भी चिंता में डाल सकता है.

यहां 15 महीने की मासूम बच्ची को मेड ने बच्ची को थप्पड़ मारा, दांत से काटा, प्लास्टिक बेल्ट से पीटा और जमीन पर पटक दिया. यह पूरी घटना डे-केयर के CCTV में कैद हो गई. पैरेंट्स की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है. मामला थाना सेक्टर-142 क्षेत्र का है.

घटना 4 अगस्त 2025 की है. बच्ची की मां जब उसे डे-केयर से घर लाई तो वह लगातार रो रही थी. कपड़े बदलते समय मां ने देखा कि बच्ची की दोनों जांघों पर गोलाई में निशान हैं. डॉक्टर ने इन्हें दांत से काटने के निशान बताया. संदेह होने पर पैरेंट्स ने डे-केयर का CCTV देखा, जिसमें मेड बच्ची को बेरहमी से पीटते और पटकते नजर आई.

नोएडा

पैरेंट्स का आरोप है कि घटना के समय डे-केयर प्रमुख ने बच्ची को संभालने की कोई कोशिश नहीं की. उल्टा शिकायत करने पर आरोपी मेड और डे-केयर प्रमुख ने उन्हें अभद्र भाषा में धमकाया. इससे आक्रोशित पैरेंट्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. थाना सेक्टर-142 पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया और आरोपी मेड को हिरासत में ले लिया.

देखें वीडियो...

पुलिस ने बताया कि 4 अगस्त को पीड़ित पैरेंट्स से जानकारी प्राप्त हुई कि उनकी 15 माह की बच्ची के साथ आया (मेड) द्वारा डे-केयर में मारपीट की गई तथा बच्ची के पैर में दांत से काटने के हल्के निशान हैं. इस संबंध में तहरीर के आधार पर थाना सेक्टर-142 पर अभियोग पंजीकृत है. पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. थाना सेक्टर-142 पुलिस द्वारा आरोपी आया (मेड) को पुलिस अभिरक्षा में लेकर विधिक कार्रवाई की गई है.

