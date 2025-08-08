scorecardresearch
 

Feedback

1984 में हत्या का दोषी ठहराया गया, फिर जमानत मिली तो हो गया फरार... अब 41 साल बाद पुलिस ने नोएडा से किया गिरफ्तार

यूपी के बुलंदशहर में 41 साल से फरार हत्या के मामले में दोषी करार पप्पू उर्फ मनोज त्यागी को पुलिस ने नोएडा से गिरफ्तार किया है. साल 1981 में छात्र संघ चुनाव के दौरान विवाद हो गया था, जिसमें गणेश दत्त नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, इसी मामले में सत्र न्यायालय ने मनोज त्यागी को 1984 में दोषी ठहराया था. इसके बाद से वह फरार चल रहा था.

Advertisement
X
41 साल बाद वारंटी को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)
41 साल बाद वारंटी को किया गिरफ्तार. (Photo: ITG)

UP News: बुलंदशहर पुलिस ने 41 साल से फरार चल रहे वारंटी पप्पू उर्फ मनोज त्यागी को आखिरकार दबोच लिया. पुलिस का कहना है कि 6 अगस्त को गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-50 में स्थित एक मकान पर छापा मारा गया, जहां से मनोज को गिरफ्तार किया गया. अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

दरअसल, यह मामला 1981 का है. बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के सुनैहरा गांव में छात्र संघ चुनाव के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ा कि गणेश दत्त नामक युवक की हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने पप्पू त्यागी को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किया. साल 1984 में बुलंदशहर सेशन कोर्ट ने पप्पू त्यागी को गणेश की हत्या का दोषी ठहराया.

फैसले के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की और जमानत पर छूट गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने मामले की पैरवी बंद कर दी और कोर्ट में हाजिर होना छोड़ दिया. नतीजतन कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया. इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी, लेकिन वह परिवार के साथ अन्य जिलों में ठिकाने बदलकर रह रहा था.

सम्बंधित ख़बरें

A parking dispute in Delhi turned deadly, resulting in the murder of a cousin.
दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर हुमा कुरैशी के चचेरे भाई की हत्या, 2 गिरफ्तार 
पत्नी की हत्या कर उसे दिया आत्महत्या का रूप, दो गर्लफ्रेंड ने भी दिया साथ, तीनों गिरफ्तार 
यह एआई जेनरेटेड सांकेतिक तस्वीर है
इंदौर: नवजात बच्चों की तस्करी करने वाला गिरोह बेनकाब, 6 महिलाओं सहित नौ गिरफ्तार 
रंग और लिंग के आधार पर होती थी ऑनलाइन बोली.(Photo: Mayank Gaur/ITG)
'नया प्लॉट आया है...' गाजियाबाद में नवजात तस्करी रैकेट का पर्दाफाश, 4 आरोपी गिरफ्तार 
गांव लौट रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या.(Photo: Representational)
बुलंदशहर में देर रात 52 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, हमलावर फरार 
Advertisement

यह भी पढ़ें: कौन है शमा परवीन अंसारी...? बेंगलुरु से गिरफ्तार महिला जो चला रही थी अल-कायदा का एजेंडा, तैयार कर रही थी टेरर मॉड्यूल

जांच में सामने आया कि आरोपी मेरठ जनपद के चांदसारा गांव का रहने वाला है. उसके पिता बुलंदशहर नहर विभाग में जिलेदार थे और उसी दौरान 1981 में यह वारदात हुई थी. वर्षों से पुलिस के लिए चुनौती बने इस मामले में हाल ही में मिली सूचना के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने नोएडा में दबिश दी और 41 साल से फरार पप्पू त्यागी को गिरफ्तार कर लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने बताया कि पप्पू उर्फ मनोज त्यागी मेरठ जनपद के चांदसारा गांव का रहने वाला है, लेकिन वह सेक्टर 50 गौतमबुद्ध नगर में रह रहा था. वारंटी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, वह 41 वर्ष से फरार था.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement