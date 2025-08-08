1984 में हत्या का दोषी ठहराया गया, फिर जमानत मिली तो हो गया फरार... अब 41 साल बाद पुलिस ने नोएडा से किया गिरफ्तार

UP News: बुलंदशहर पुलिस ने 41 साल से फरार चल रहे वारंटी पप्पू उर्फ मनोज त्यागी को आखिरकार दबोच लिया. पुलिस का कहना है कि 6 अगस्त को गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-50 में स्थित एक मकान पर छापा मारा गया, जहां से मनोज को गिरफ्तार किया गया. अरेस्ट करने के बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया.

दरअसल, यह मामला 1981 का है. बुलंदशहर के कोतवाली देहात क्षेत्र के सुनैहरा गांव में छात्र संघ चुनाव के दौरान दो पक्षों में विवाद हो गया था. विवाद इतना बढ़ा कि गणेश दत्त नामक युवक की हत्या कर दी गई. इस मामले में पुलिस ने पप्पू त्यागी को आरोपी बनाकर कोर्ट में पेश किया. साल 1984 में बुलंदशहर सेशन कोर्ट ने पप्पू त्यागी को गणेश की हत्या का दोषी ठहराया.

फैसले के बाद आरोपी ने हाईकोर्ट में अपील की और जमानत पर छूट गया, लेकिन जमानत मिलने के बाद उसने मामले की पैरवी बंद कर दी और कोर्ट में हाजिर होना छोड़ दिया. नतीजतन कोर्ट ने उसे फरार घोषित कर उसके खिलाफ वारंट जारी कर दिया. इसके बाद से पुलिस लगातार उसकी तलाश में थी, लेकिन वह परिवार के साथ अन्य जिलों में ठिकाने बदलकर रह रहा था.

जांच में सामने आया कि आरोपी मेरठ जनपद के चांदसारा गांव का रहने वाला है. उसके पिता बुलंदशहर नहर विभाग में जिलेदार थे और उसी दौरान 1981 में यह वारदात हुई थी. वर्षों से पुलिस के लिए चुनौती बने इस मामले में हाल ही में मिली सूचना के आधार पर कोतवाली देहात पुलिस ने नोएडा में दबिश दी और 41 साल से फरार पप्पू त्यागी को गिरफ्तार कर लिया.

अपर पुलिस अधीक्षक नगर शंकर प्रसाद ने बताया कि पप्पू उर्फ मनोज त्यागी मेरठ जनपद के चांदसारा गांव का रहने वाला है, लेकिन वह सेक्टर 50 गौतमबुद्ध नगर में रह रहा था. वारंटी को न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, वह 41 वर्ष से फरार था.

