Video: सावन खत्म होते ही मछली खरीदने को लेकर दो पक्षों में चले लात-घुसे और थप्पड़

उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सावन का महीना खत्म होते ही मछली खरीदने के लिए आए दो पक्षों में लात-घुसे,और थप्पड़ चले. यह हाईवोल्टेज ड्रामा नेशनल हाईवे पर हुआ, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई और सड़क जाम हो गई. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना शनिवार शाम की है. नेपाल जाने वाले नेशनल हाईवे के पीपीगंज बाजार स्थित एक मछली की दुकान पर कोल्हूआ निवासी मुकेश कुमार चौहान और भगवानपुर निवासी रितिक चौहान पहुंचे. दोनों ने 5-5 किलो रोहू मछली का ऑर्डर दिया. लेकिन दुकानदार के पास सिर्फ चार किलो मछली बची थी. इसी बात पर पहले बहस और फिर विवाद शुरू हो गया.

दुकानदार ने समझाने की कोशिश की कि मछली आधी-आधी बांट लें या फिर दूसरी दुकान से ले लें, लेकिन दोनों पक्ष मानने को तैयार नहीं हुए. देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई. दोनों ने अपने-अपने परिचितों को फोन कर बुला लिया और मौके पर दो गुट बन गए. गाली-गलौज के बाद मारपीट शुरू हो गई, कपड़े तक फाड़ दिए गए.

मारपीट नेशनल हाईवे के बीचोंबीच हो रही थी, जिससे राहगीर भी रुककर तमाशा देखने लगे. कुछ लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. लगभग आधे घंटे तक चले इस ड्रामे के कारण हाईवे पर जाम लग गया. सूचना पर पीपीगंज पुलिस मौके पर पहुंची और बीच-बचाव का प्रयास किया. लेकिन जब विवाद थमने के बजाय और बढ़ने लगा, तो पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए मुख्य आरोपी मुकेश कुमार चौहान और रितिक चौहान को हिरासत में ले लिया.

मामले में पुलिस ने कही ये बात

पीपीगंज थाना प्रभारी प्रभुदयाल सिंह ने बताया कि मछली खरीद को लेकर हुए विवाद में शामिल दोनों व्यक्तियों का शांति भंग में चालान किया गया है, जबकि अन्य शामिल युवकों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सड़क पर विवाद कर कानून-व्यवस्था बाधित न करें.

