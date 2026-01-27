scorecardresearch
 
वाराणसी में सरस्वती मूर्ति विसर्जन के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़े, दो लोग जख्मी

Varanasi News: वाराणसी में हुई झड़प पर स्थानीय पुलिस का कहना है कि दोनों पक्ष सोनकर हैं. दोनों पक्षों में पहले से विवाद चल रहा था.

नितिन तनेजा (एसीपी कैंट, वाराणसी पुलिस) (Photo: ITG)
यूपी के वाराणसी में सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान मंगलवार को दो पक्ष आपस में भिड़ गए. पुरानी रंजिश के कारण दोनों पक्षों में जमकर बहस हुई. यह फिर मारपीट में बदल गई. इस घटना में दो जख्मी हो गए.

सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के लिए कुछ लोग वाराणसी में गिलट बाजार से चलकर अष्टभुजी माता मंदिर पोखरा जा रहे थे. इसी दौरान परमानंद सोनकर और अमन सोनकर में पुराने विवाद को लेकर बहस शुरू हो गई. फिर यह बहस मारपीट में बदल गई. इस हिंसक झड़प के दौरान दो लड़कों को चोट आई.

नितिन तनेजा (एसीपी कैंट, वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट) ने झड़प में किसी भी सांप्रदायिक एंगल से साफ इनकार किया है. उनका कहना है कि दोनों पक्ष सोनकर हैं. दोनों (परमानंद सोनकर और अमन सोनकर) में पहले से विवाद चल रहा था. दोनों ने शराब पी रखी थी.

परमानंद सोनकर की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है. मौके पर भीड़ जमा हो गई थी. प्रशासन ने दोनों पक्षों को समझाया, इसके बाद वहां माहौल शांत हुआ. इस मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है.

