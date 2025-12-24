scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

वाराणसी: हाथ पर बने 'P' और 'L' टैटू ने खोल दिया कत्ल का राज, ऑटो ड्राइवर पति ने ही पत्थर से कुचला था 20 साल छोटी बीवी का चेहरा; जानिए पूरी कहानी

वाराणसी में एक अज्ञात महिला की सिर कुचली लाश मिलने से हड़कंप मच गया था. पुलिस के पास पहचान का कोई जरिया नहीं था, लेकिन मृतका के हाथ पर गुदे दो अक्षरों 'P' और 'L' ने न केवल उसकी शिनाख्त कराई, बल्कि कातिल पति को भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.

Advertisement
X
वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में 'कातिल' पति (Photo- ITG)
वाराणसी पुलिस की गिरफ्त में 'कातिल' पति (Photo- ITG)

वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के कैथोर गांव में 21 दिसंबर को एक 28 वर्षीय महिला की सिर कुचली लाश बरामद हुई. पुलिस ने महिला के हाथ पर बने अंग्रेजी अक्षर P और L के टैटू के जरिए उसकी पहचान लक्ष्मी मिश्रा के रूप में की. जांच में पता चला कि उसके पति प्रदीप मिश्रा ने ही शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है. आरोपी ने 19 दिसंबर की रात गला घोंटने के बाद ईंट से चेहरा कुचलकर शव को बाजरे के ढेर में छिपा दिया था. अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त मफलर और ईंट बरामद कर ली है.

टैटू बना काल और पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी

चोलापुर पुलिस को जब महिला का शव मिला, तो उसकी पहचान पूरी तरह मिटाने की कोशिश की गई थी. चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था. एडीसीपी वरुणा नीतू कात्यान के मुताबिक, महिला के हाथ पर लिखे 'PL' से पुलिस ने कड़ियां जोड़ीं. P का मतलब प्रदीप और L का मतलब लक्ष्मी निकला. 

सम्बंधित ख़बरें

घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह प्रभावित हुए हैं. File Photo
वाराणसी एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी जीरो, दिल्ली में 500 उड़ानों में देरी
वाराणसी रेंज पुलिस ने शिकायत के लिए शुरू किया WhatsApp चैटबॉट. (Photo: X/@IgRangeVaranasi)
UP: पुलिस ने लॉन्च किया WhatsApp चैटबॉट, बिना नाम बताए नागरिक कर सकेंगे शिकायत
Former IPS Amitabh Thakur was sent to judicial custody till January 1 by the Special CJM Court of Varanasi
वाराणसी कोर्ट ने अमिताभ ठाकुर को न्यायिक हिरासत में भेजा, देवरिया जेल ले गई पुलिस
वाराणसी: भगवान को ठंड से बचाने पहनाए गए ऊनी कपड़े
भगवान के लिए गर्म कपड़े और ब्लोवर की व्यवस्था.(Photo: Roushan Kumar/ITG)
काशी के मंदिरों में भगवान को पहनाए गए ऊनी वस्त्र, श्रद्धा का अनोखा दृश्य

जब पुलिस ने प्रदीप की तलाश की, तो वह गायब मिला. यहीं से शक गहरा गया. पुलिस ने कड़ी मेहनत के बाद बीते दिन आरोपी प्रदीप मिश्रा उर्फ गुड्डू को महमूदपुर मोड़ से धर दबोचा. कड़ाई से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया.

शक की आग और खौफनाक कत्ल की पूरी कहानी

पूछताछ में आरोपी प्रदीप ने बताया कि उसकी शादी 2017 में हुई थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था. 19 दिसंबर को वह लक्ष्मी को अपनी बहन के घर जौनपुर ले गया था, जहां फिर विवाद हुआ. गुस्से में प्रदीप उसे चाय पिलाने के बहाने ऑटो में बैठाकर सुनसान रास्ते पर ले गया. वहां उसने पहले मफलर से लक्ष्मी का गला घोंटा और फिर पहचान छिपाने के लिए ईंट से चेहरा कुचलकर शव को झाड़ियों में फेंक दिया.

Advertisement

पहचान मिटाने की हर कोशिश हुई नाकाम

46 वर्षीय प्रदीप ने सोचा था कि चेहरा कुचल देने से लाश लावारिस रह जाएगी और वह बच निकलेगा. वह वारदात के बाद वापस अपनी बहन के घर चला गया था. फिलहाल, पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में इस्तेमाल किया गया ऑटो, मोबाइल फोन और वह सीमेंटेड ईंट भी बरामद कर ली है जिससे चेहरा कुचला गया था. अब आरोपी सलाखों के पीछे है. टैटू की एक छोटी सी निशानी ने शातिर कातिल के मंसूबों पर पानी फेर दिया और मृतका को इंसाफ दिलाने में मदद की.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    IPL
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement