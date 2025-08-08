चाकू से गोदकर ले ली पति की जान... महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर खेला खूनी खेल

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी का प्रेमी था. अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि गुरुवार रात हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में महिला मफरीन के इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया था कि कुछ लुटेरों ने खुरगान रोड पर उसके पति शाहनवाज़ की हत्या कर दी है. पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि शाहनवाज़ के चचेरे भाई 25 साल के तसव्वर, उसका 22 साल का दोस्त शोएब और 26 साल की मफरीन इस हत्या में शामिल पाए गए हैं.

पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि मफरीन का तसव्वर के साथ प्रेम संबंध था और शाहनवाज़ इसका विरोध करता था. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, मफरीन ने आरोप लगाया कि गुरुवार को खुरगान रोड पर कुछ बदमाशों ने उसके पति की चाकू मारकर हत्या कर दी है लेकिन जांच में अलग ही खूनी खेल सामने आया है.

पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

