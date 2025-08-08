scorecardresearch
 

Feedback

चाकू से गोदकर ले ली पति की जान... महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर खेला खूनी खेल

शामली में एक शख्स की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. शुरुआत में महिला ने लूट की कहानी गढ़ी, लेकिन जांच में प्रेम संबंध और हत्या की साजिश सामने आई. पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है.

Advertisement
X
महिला ने चाकू से गोदकर ले ली पति की जान (Photo: file photo)
महिला ने चाकू से गोदकर ले ली पति की जान (Photo: file photo)

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक व्यक्ति की कथित तौर पर चाकू मारकर हत्या कर दी गई. हत्या करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी का प्रेमी था. अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि गुरुवार रात हत्या के आरोप में पत्नी और उसके प्रेमी समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

पुलिस ने बताया कि उन्होंने शुरुआत में महिला मफरीन के इस आरोप के आधार पर मामला दर्ज किया था कि कुछ लुटेरों ने खुरगान रोड पर उसके पति शाहनवाज़ की हत्या कर दी है. पुलिस अधीक्षक राम सेवक गौतम ने शुक्रवार को संवाददाताओं को बताया कि शाहनवाज़ के चचेरे भाई 25 साल के तसव्वर, उसका 22 साल का दोस्त शोएब और 26 साल की मफरीन इस हत्या में शामिल पाए गए हैं.

पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि मफरीन का तसव्वर के साथ प्रेम संबंध था और शाहनवाज़ इसका विरोध करता था. पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में, मफरीन ने आरोप लगाया कि गुरुवार को खुरगान रोड पर कुछ बदमाशों ने उसके पति की चाकू मारकर हत्या कर दी है लेकिन जांच में अलग ही खूनी खेल सामने आया है.

सम्बंधित ख़बरें

Firozabad Murder Case
'मुस्कान' से शातिर निकली 'शशि', पति की हत्या का बनाया ऐसा प्लान, सुनकर हो जाएंगे हैरान 
Rahima Khatoon of Assam murdered her husband and buried the body in the house
असम: पति की हत्या कर घर में दफनाई लाश... पड़ोसियों से बोली कमाने गए हैं, कातिल पत्नी गिरफ्तार  
शामली में सर्वखाप पंचायत के बड़े फैसले 
Mahapanchayat of Jat farmer leaders
सर्वखाप पंचायत के बड़े फैसले, मृत्युभोज पर रोक और नशाखोरी के खिलाफ अभियान शुरू 
Accused Imamuddin Ansari Noor in custody of Shamli Police (Photo- ITG)
शामली के मंदिर में 6 साल तक पुजारी बनकर रहा इमामुद्दीन, पोल खुली तो मचा हड़कंप  
Advertisement

 पुलिस ने बताया कि मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement