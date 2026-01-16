scorecardresearch
 
लखनऊ में ठंड-कोहरे का कहर, लोगों की बढ़ी मुश्किलें... देखें वीडियो

कड़ाके की ठंड के बीच कोहरे का असर भारत के कई हिस्सों में लगातार बना हुआ है. उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया है. लखनऊ में भी आज सुबह से ही धुंध और कोहरे का दौर जारी रहा. ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. सड़कों पर वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

लखनऊ में अगने 4 दिनों तक घने कोहरे का अलर्ट जारी है. (Photo: AP)

भारत के कई इलाकों में कपकपाती ठंड के साथ कोहरा छाया हुआ है. पिछले दिनों में भी पंजाब के ज्यादातर हिस्सों, हरियाणा के कई इलाकों, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर घना कोहरा देखने को मिला है. उत्तर प्रदेश में भी आज ठंड का कहर जारी है. मकर संक्रांति के बाद लोगों को ठंड से राहत की उम्मीद थी, लेकिन इसके विपरीत कई इलाकों में घना कोहरा और ठंडी हवाओं ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

लखनऊ में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है.  विजिबिलिटी पर भले ही ज्यादा असर नहीं पड़ा हो, लेकिन कोहरे की वजह से धुंध बनी हुई है. सड़कों पर वाहन अपनी हेडलाइट जलाकर सावधानी से चल रहे हैं.

लखनऊ ही नहीं, आसपास के कई जिलों में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ है. घना कोहरा और शीतलहर ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है. मजबूरी में घर से बाहर निकलने वाले लोग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले चार दिनों तक इसी तरह का मौसम बना रहेगा. उसके बाद ठंड से कुछ राहत मिलने की संभावना है.

IMD ने 18 जनवरी 2026 तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश और 19 जनवरी तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में सुबह और रात के समय घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. कल सुबह उत्तर प्रदेश के कई जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जहां फुरसतगंज में 3.4 डिग्री सेल्सियस, बरेली में 3.5 डिग्री सेल्सियस और अलीगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

