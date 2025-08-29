यूपी पंचायत चुनाव: 12 करोड़ से ज्यादा वोटर डालेंगे वोट, सीएम योगी ने किया चुनाव आयोग भवन का शिलान्यास

सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में लगभग 12 करोड़ मतदाता मतदान में भाग लेते हैं, जो किसी अन्य राज्य की कुल आबादी से अधिक है. वर्तमान में प्रदेश में 57,600 ग्राम पंचायतें, 826 क्षेत्र पंचायतें और 75 जिला पंचायतें हैं. इसके अलावा 17 नगर निगम, 199 नगर पालिकाएं और 544 नगर पंचायतें भी हैं, जिनके साथ 14,000 से अधिक पार्षदों के चुनाव की जिम्मेदारी राज्य निर्वाचन आयोग ही निभाता है.

यह बातें मुख्यमंत्री ने लखनऊ के अवध विहार योजना, शहीद पथ में उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अत्याधुनिक कार्यालय भवन का शिलान्यास के मौके पर कही. उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग का स्वयं का भवन होना लोकतंत्र की मजबूती की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है. उन्होंने सीएम ने यह भी कहा कि जब भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, तो इसमें उत्तर प्रदेश की विशाल और जटिल चुनावी प्रक्रिया की अहम भूमिका रहती है. यही कारण है कि आयोग का स्वायत्त और आधुनिक भवन होना न केवल सुविधा बल्कि लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि नया भवन न केवल आयोग के कामकाज को तेज और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों की विशाल प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित तरीके से संचालित करने में मदद करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि भवन का निर्माण लगभग 50 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है और यह 2618.59 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में फैला होगा. इसमें स्टिल्ट फ्लोर सहित कुल छह मंजिलें होंगी. सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए छत पर 25,000 लीटर क्षमता का आरसीसी टैंक और भूमिगत स्तर पर एक लाख लीटर क्षमता का अंडरग्राउंड टैंक स्थापित किया जाएगा.

Advertisement

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में लोकतंत्र की ताकत को रेखांकित करते हुए कहा, जनता केवल मतदाता नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की जनार्दन है. उसकी आवाज़ को सुनना और महत्व देना ही जनप्रतिनिधियों का दायित्व है." उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश से ही भारत का लोकतंत्र विशाल और सशक्त रूप में दुनिया के सामने खड़ा है.

लोकतंत्र की असली ताकत जनता की आवाज

योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोकतंत्र में जनता केवल आंकड़े नहीं बल्कि जनार्दन है. जनप्रतिनिधियों का काम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना और उनकी आवाज़ को सुनना है. अगर कोई जनप्रतिनिधि जनता की अनदेखी करता है, तो अगले चुनाव में उसे जनता नकार देती है. यही लोकतंत्र की असली ताकत है. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है और इसके लिए उत्तर प्रदेश का मजबूत लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती आवश्यक है.

नए भवन से आयोग का कामकाज और तेज होगा

मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक आयोग किराए के भवन में काम कर रहा था, जिससे कई कठिनाइयाँ आती थीं. लेकिन नए भवन के निर्माण के बाद कार्यप्रणाली में तेज़ी और पारदर्शिता आएगी. उन्होंने भरोसा जताया कि राजकीय निर्माण निगम 18 महीनों से भी कम समय में भवन का निर्माण पूरा करेगा. इस भवन के बनने के बाद उत्तर प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में शामिल होगा जिनके पास स्वायत्त और आधुनिक निर्वाचन आयोग भवन है.

Advertisement

नए भवन की विशेषताएं

भवन में न केवल कामकाज को सुविधा मिलेगी, बल्कि इसे आधुनिक तकनीक और पर्यावरण के अनुकूल सुविधाओं से भी लैस किया गया है. भवन में निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध होंगी:

- परिसर में रोड पाथवे, ओपन पार्किंग और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की सुविधा.

- 25 के.एल.डी. क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी).

- पूरे भवन में सीसीटीवी सिस्टम द्वारा सुरक्षा.

- कर्मचारियों और आगंतुकों के लिए 13 यात्री क्षमता वाली दो लिफ्टें और 8 यात्री क्षमता वाली एक लिफ्ट.

- आंतरिक विद्युतीकरण और पावर वायरिंग की अत्याधुनिक व्यवस्था.

- सीएम योगी ने कहा कि यह भवन केवल एक ऑफिस नहीं बल्कि लोकतंत्र की प्रक्रिया को तकनीकी और प्रबंधन के उच्च मानकों पर संचालित करने का मॉडल होगा.

चुनावी प्रक्रिया का महत्व

सीएम ने बताया कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव एक विशाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है. यहाँ 12 करोड़ से अधिक मतदाता, 14,000 पार्षद और हजारों अधिकारियों का समन्वय आवश्यक होता है. ऐसे में आयोग का आधुनिक भवन न केवल प्रशासनिक कार्यों को गति देगा बल्कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाएगा. भवन शिलान्यास समारोह में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, राज्य निर्वाचन आयुक्त राजन प्रताप सिंह, यूपी महिला आयोग की अध्यक्ष, एससी-एसटी आयोग की अध्यक्ष, पंचायती राज्य आयोग के अधिकारीगण और अन्य लोग उपस्थित रहे.

---- समाप्त ----