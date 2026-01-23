scorecardresearch
 
10वीं की स्टूडेंट पर थी ट्यूशन टीचर की गंदी नजर, पढ़ाने के बहाने बंद किया दरवाजा और...

बिजनौर में ट्यूशन पढ़ाने के बहाने एक टीचर पर 16 साल की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है. छात्रा के शोर मचाने पर उसकी बड़ी बहन मौके पर पहुंची और उसे बचाया. पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है.

रेप की कोशिश करने वाला टीचर फरार (Photo: Representational )
रेप की कोशिश करने वाला टीचर फरार (Photo: Representational )

जिस शिक्षक पर पढ़ाने और छात्रा के भविष्य को संवारने की जिम्मेदारी थी वही उस पर गंदी नजर रखता था और दरिंदा बन गया. बिजनौर में ट्यूशन पढ़ाने के बहाने एक टीचर पर 16 साल की नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश का गंभीर आरोप लगा है. बच्ची के शोर मचाने पर घरवालों ने समय रहते पहुंचकर उसे बचाया, जबकि आरोपी शिक्षक धक्का देकर मौके से फरार हो गया. घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है. पीड़िता पास के गांव स्थित एक प्राइवेट स्कूल में दसवीं की पढ़ाई कर रही है.

परिजनों के अनुसार, स्कूल की छुट्टी के बाद आरोपी शिक्षक नियमित रूप से छात्रा के घर ट्यूशन पढ़ाने आता था. इस दौरान गांव के अन्य बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने आते थे, जिससे परिवार को शिक्षक पर पूरा भरोसा था, लेकिन गुरुवार शाम को जो हुआ वो सभी के लिए हैरान और परेशान करने वाला था.

बहन ने छात्रा को बचाया

आरोप है कि निर्धारित समय पर शिक्षक ट्यूशन पढ़ाने आया. पढ़ाई के बाद उसने अन्य बच्चों को घर भेज दिया और छात्रा को अकेले कमरे में रोक लिया. इसके बाद आरोपी ने छात्रा के साथ अश्लील हरकतें कीं और दुष्कर्म का प्रयास किया. छात्रा ने साहस दिखाते हुए शोर मचाया, जिससे उसकी बड़ी बहन तुरंत कमरे में पहुंच गई और छोटी बहन को आरोपी के चंगुल से बचा लिया.

बताया जा रहा है कि खुद को घिरता देख आरोपी शिक्षक ने दोनों बहनों को धक्का दिया और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद परिवार सदमे में है और गांव के लोग भी इस घटना से स्तब्ध हैं. घटना के बाद परिजन पीड़ित छात्रा को लेकर थाने पहुंचे. छात्रा के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी शिक्षक के खिलाफ छेड़छाड़ और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

आरोपी टीचर फरार

थाना प्रभारी लखपत सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम सक्रिय है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल पुलिस छात्रा का बयान दर्ज कर रही है और मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. इस घटना के बाद क्षेत्र में अभिभावकों के बीच चिंता और आक्रोश का माहौल है.
 

