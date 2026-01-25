scorecardresearch
 
मंदिर में एंट्री की, घंटे चोरी किए, फिर हाथ जोड़कर हो गए फरार, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

ग्रेटर नोएडा के एक मंदिर में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया. महज 7 मिनट में चोरों ने मंदिर से छोटी ज्योत और घंटियां चुराईं और हाथ जोड़कर मंदिर से फरार हो गए. पूरी घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है.

मंदिर से घंटे चोरी कर ले गए चोर. (Photo: Screengrab)
ग्रेटर नोएडा के दादरी में मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है. यहां चोरों ने मंदिर में घंटियां व अन्य चीजें पार कर दीं. यह पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक चोर अपने साथी के साथ हेलमेट पहनकर मंदिर में में घुसा और दो घंटा, ज्योत और एक छोटी घंटी चुरा ले गए. चोर जाते समय हाथ जोड़कर भी गए.

दरअसल, यह पूरी वारदात दादरी कस्बे के जारचा रोड पर स्थित सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर की है, जहां खाटू श्याम मंदिर में चोरों ने चोरी कर ली. 24 जनवरी की दोपहर 1 बजकर 18 मिनट पर चोरों ने मंदिर में एंट्री की, जिसमें एक चोर ने हेलमेट पहना हुआ था और हाथों में दस्ताने भी पहने हुए था. वहीं जो दूसरा चोर था, उसने अपने कंधों पर बैग टांगा हुआ था.

यहां देखें Video

मंदिर में एंट्री करने के बाद इन लोगों ने इधर-उधर देखा और छोटी ज्योत और घंटियों को अपनी बैग में रख लिया. इसके बाद दोनों मंदिर में लगे हुए बड़े घंटे को निहारते रहे, फिर बैग से उपकरण निकालकर घंटे से बंधी चैन को काट दिया. फिर उस बड़े घंटे को उतारकर बैग में रख लिया.

जब दोनों चोर मंदिर से निकले तो हाथ जोड़कर गए. दोनों ने 7 मिनट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया. घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद है.

फिलहाल इस मामले में मंदिर समिति के द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है. पुलिस ने इस मामले में शिकायत मिलने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है.

