दानपात्र का ताला तोड़ा और पार कर दिया कैश... मेरठ के मंदिर में चोरों की करतूत, तलाश में जुटी पुलिस

यूपी में मेरठ के शास्त्री नगर में चोरों ने मंदिर के दानपात्र का ताला तोड़कर कैश पार कर दिया. घटना की जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और जायजा लिया. मंदिर के पीछे का गेट और जाल भी चोरों ने खोल दिया था. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

चोरी के मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
मेरठ के थाना नौचंदी क्षेत्र के सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर सेक्टर 2 स्थित मंदिर में चोरों ने दानपात्र का ताला तोड़ दिया. यहां बुधवार की सुबह मंदिर में आने वाली महिलाओं ने देखा कि दानपात्र का ताला टूटा है. इसकी सूचना तुरंत पुजारी और अन्य मंदिर कर्मियों को दी गई.

मंदिर पहुंचे पुजारी और स्थानीय लोग देखकर हैरान रह गए. मंदिर के पीछे वाले गेट का जाल भी चोरों ने खोल दिया था. उन्होंने जाल पर लगे शीशे को हटाकर गेट खोलने के बाद अंदर प्रवेश किया और दानपात्र से कैश की चोरी कर ली. दानपात्र में लगभग एक से डेढ़ लाख रुपए थे.

पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण चोरी का सीधा दृश्य रिकॉर्ड नहीं हुआ. हालांकि आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि चोरों का पता लगाया जा सके और जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जा सके.

पुलिस के अनुसार, चोरों ने घटना को प्लानिंग से अंजाम दिया. मंदिर का पिछला गेट और जाल आसानी से खुलने वाला नहीं था. मंदिर प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें. पुलिस भी इस मामले को गंभीरता से लेकर गहन जांच कर रही है और आस-पास के क्षेत्र के दुकानों और गलियों के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज इकट्ठा की जा रही है.

