मथुरा में न्यू ईयर पर सनी लियोनी का कार्यक्रम रद्द, संतों के विरोध के बाद आयोजकों ने लिया फैसला

मथुरा में नए साल के मौके पर सनी लियोनी के डीजे कार्यक्रम को स्थानीय संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के बाद रद्द कर दिया गया है. यह कार्यक्रम गुरुवार को एक बार में आयोजित होना था. आयोजकों ने विरोध के बाद शो के कर दिया है और टिकट राशि वापस करने की प्रक्रिया शुरू कर दी.

संतों के विरोध के बाद मथुरा में सनी लियोनी का न्यू ईयर कार्यक्रम रद्द (Photo: ITG)
उत्तर प्रदेश का शहर मथुरा, जो अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, में नए साल के मौके पर आयोजित होने वाले अभिनेत्री सनी लियोनी के कार्यक्रम को स्थानीय संतों और धार्मिक संगठनों के विरोध के कारण रद्द कर दिया गया है. इस कार्यक्रम में सनी लियोनी डीजे के रूप में हिस्सा लेने वाली थीं और इसे गुरुवार यानि एक जनवरी को एक बार में आयोजित किया जाना था. टिकट आधारित इस कार्यक्रम को लेकर जब यह जानकारी सामने आई, तो स्थानीय संतों ने कड़ी आपत्ति जताई.

श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सदस्य दिनेश फलाहारी ने प्रशासन को पत्र लिखकर इस विरोध की औपचारिक शुरुआत की. उनका कहना था कि मथुरा भगवान श्रीकृष्ण की प्रकाश भूमि है, जहां धार्मिक अनुष्ठान और भक्ति की परंपरा है. ऐसे पवित्र स्थान पर मनोरंजन के इस प्रकार के आयोजन से ब्रजभूमि और सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंचती है. उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के कार्यक्रम अश्लीलता को बढ़ावा दे सकते हैं और इसलिए इन्हें ब्रजभूमि से दूर रखना चाहिए.

संतों के विरोध के बाद आयोजकों ने कार्यक्रम रद्द करने का फैसला लिया. द ट्रंक बार के पार्टनर मिथुल पाठक ने कहा कि यह फैसला स्थानीय भावनाओं का सम्मान करते हुए लिया गया. उन्होंने यह भी साफ किया कि सनी लियोनी मंच पर प्रेजेंटेशन नहीं दे रही थीं, बल्कि केवल डीजे के रूप में मौजूद रहने वाली थीं. 

यह भी पढ़ें: मथुरा में नए साल पर सनी लियोन के प्रोग्राम पर बवाल, भड़के साधु-संत, दी आंदोलन की चेतावनी

मिथुल ने यह भी कहा कि कार्यक्रम को लेकर गलतफहमियां फैलाई गईं, जबकि सनी लियोनी देश के अन्य कई हिस्सों में बिना किसी विरोध के कार्यक्रम कर रही हैं.

आख़िर में आयोजकों ने टिकट खरीदारों को पैसे रिफंड करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है. प्रशासन की तरफ से इस मामले में फिलहाल कोई टिप्पणी नहीं आई है. 

