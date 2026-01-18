जन्मदिन की तैयारी मातम में बदली, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीन ली दो बहनों की जिंदगी

यूपी के सुल्तानपुर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई. जिले के गोसाईंगंज इलाके में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो बहनों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई. यह हादसा न सिर्फ परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए गहरा सदमा बन गया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, वैधा गांव की रहने वाली प्रियदर्शिनी (16), उसकी बहन प्रशाली और चचेरी बहन आन्वी तिवारी (17) स्कूटी से मोतीगंज बाजार जा रही थीं. उन्हें घर के लिए कुछ सामान खरीदना था. तीनों हंसती-बोलती घर से निकली थीं, किसी को अंदेशा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा.

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, दो की मौत

जब तीनों बहनें नहर की पटरी के किनारे देशी शराब की दुकान के पास से गुजर रही थीं, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी दूर जा गिरी और तीनों सड़क पर गिर पड़ीं. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों ने परिजनों को खबर दी, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों लड़कियों को निजी अस्पताल लेकर गए. डॉक्टरों ने प्रियदर्शिनी और आन्वी को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रशाली का इलाज जारी है.

इस हादसे को और भी भावुक बना देने वाली बात यह है कि आन्वी का जन्मदिन 30 जनवरी को आने वाला था. परिवार के मुताबिक, तीनों बहनें जन्मदिन की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित थीं और इसी सिलसिले में वो बाजार जा रही थीं. घर में जहां खुशी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.

ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि औपचारिक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी. फिलहाल फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है.

यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही किस तरह पल भर में जिंदगियां छीन लेती है.



