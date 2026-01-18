scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

जन्मदिन की तैयारी मातम में बदली, तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने छीन ली दो बहनों की जिंदगी

सुल्तानपुर में दिल दहला देने वाले सड़क हादसे में दो लड़कियों की दर्दनाक मौत हो गई. स्कूटी से बाजार जा रही तीन बहनों को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी. मृतक लड़कियां जन्मदिन की तैयारी कर रही थीं. हादसे के बाद परिवार में कोहराम मच गया. घायल लड़की का इलाज जारी है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Advertisement
X
 सड़क हादसे में दो बहनों की मौत (Photo: Representational)
 सड़क हादसे में दो बहनों की मौत (Photo: Representational)

यूपी के सुल्तानपुर में जन्मदिन की खुशियां मातम में बदल गई. जिले के गोसाईंगंज इलाके में रविवार को हुए दर्दनाक सड़क हादसे में दो बहनों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गई. यह हादसा न सिर्फ परिवार के लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए गहरा सदमा बन गया है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने बताया कि, वैधा गांव की रहने वाली प्रियदर्शिनी (16), उसकी बहन प्रशाली और चचेरी बहन आन्वी तिवारी (17) स्कूटी से मोतीगंज बाजार जा रही थीं. उन्हें घर के लिए कुछ सामान खरीदना था. तीनों हंसती-बोलती घर से निकली थीं, किसी को अंदेशा नहीं था कि यह सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा.

तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, दो की मौत

सम्बंधित ख़बरें

Awadhi Singer Sanjay Yaduvanshi (Photo- Screengrab)
कौन हैं संजय यदुवंशी जिन्हें किया गया नजरबंद? बृजभूषण के बुलावे पर पहुंचे थे गोंडा
ऑटो चढ़ने से गंभीर रूप से घायल बच्चा. (Photo: Nitin Srivastava/ITG)
सुल्तानपुर: प्राइवेट स्कूल की लापरवाही से मासूम की जान जाते-जाते बची, ऑटो चढ़ने से टूटीं कई पसलियां
सुल्तानपुर में एक लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में ढेर
Criminal Talib alias Azam Khan killed in an encounter (Photo - ITG)
यूपी: 1 लाख का इनामी तालिब एनकाउंटर में ढेर, गैंगरेप समेत 17 मुकदमे थे दर्ज
BJP MLA Vinod Singh from Sultanpur Sadar assembly constituency (Photo - ITG)
'विधायकों को सम्मान नहीं देते अधिकारी...', बीजेपी MLA का छलका दर्द

जब तीनों बहनें नहर की पटरी के किनारे देशी शराब की दुकान के पास से गुजर रही थीं, तभी तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने स्कूटी को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि स्कूटी दूर जा गिरी और तीनों सड़क पर गिर पड़ीं. हादसे के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया.

घटना की सूचना मिलते ही गांव में अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों ने परिजनों को खबर दी, जिसके बाद परिवार के लोग मौके पर पहुंचे और तीनों लड़कियों को निजी अस्पताल लेकर गए. डॉक्टरों ने प्रियदर्शिनी और आन्वी को मृत घोषित कर दिया, जबकि प्रशाली का इलाज जारी है.

Advertisement

इस हादसे को और भी भावुक बना देने वाली बात यह है कि आन्वी का जन्मदिन 30 जनवरी को आने वाला था. परिवार के मुताबिक, तीनों बहनें जन्मदिन की तैयारियों को लेकर काफी उत्साहित थीं और इसी सिलसिले में वो बाजार जा रही थीं. घर में जहां खुशी की तैयारियां चल रही थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ है.

ट्रैक्टर चालक मौके से हुआ फरार

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. अधिकारियों ने बताया कि औपचारिक शिकायत मिलने के बाद एफआईआर दर्ज की जाएगी. फिलहाल फरार ट्रैक्टर चालक की तलाश की जा रही है.

यह हादसा एक बार फिर यह सवाल खड़ा करता है कि तेज रफ्तार और लापरवाही किस तरह पल भर में जिंदगियां छीन लेती है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement