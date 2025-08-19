scorecardresearch
 

कौशांबी: इंस्टाग्राम पर सुसाइड प्लान पोस्ट... META अलर्ट से बची युवक की जान

कौशांबी जिले के औंधन गांव में युवक ने इंस्टाग्राम पर जहर खाकर आत्महत्या की पोस्ट डाली. मेटा ने अलर्ट जारी कर लोकेशन ट्रेस की और पुलिस को सूचना दी. पिपरी थाना पुलिस ने तत्काल युवक को सुरक्षित थाने बुलाया. पूछताछ में उसने लिखित माफीनामा देकर दोबारा ऐसा कदम न उठाने का वादा किया. समय रहते कार्रवाई से युवक की जान बच गई.

मेटा और पुलिस ने किया रेस्क्यू.(Photo: Akhilesh kumar/ITG)
कौशांबी जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां इंस्टाग्राम पर आत्महत्या की पोस्ट डालने के बाद एक युवक की जान मेटा की सजगता और पुलिस की तत्परता से बच गई. घटना पिपरी थाना क्षेत्र के औंधन गांव की है.

जानकारी के मुताबिक, 20 वर्षीय वेद कुमार पाल पुत्र राम बाबू पाल ने रविवार रात इंस्टाग्राम पर जहर खाने का वीडियो डालकर सुसाइड का इरादा जताया. पोस्ट देखते ही मेटा ने सक्रियता दिखाते हुए युवक का यूआरएल और लोकेशन ट्रेस की और तुरंत लखनऊ मुख्यालय पुलिस को अलर्ट जारी किया. इसके बाद लखनऊ पुलिस ने तत्काल कौशांबी पुलिस को सूचना दी.

यह भी पढ़ें: UP: जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर ने की आत्महत्या, परिसर में मिला फंदे से झूलता शव

अलर्ट मिलते ही पिपरी थानाध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह ने फौरन पुलिस टीम भेजी और युवक को घर से थाने बुलवा लिया. पूछताछ में युवक ने कोई ठोस कारण नहीं बताया कि उसने यह कदम क्यों उठाया. हालांकि, उसने लिखित माफीनामा दिया और भविष्य में दोबारा ऐसी हरकत न करने का वादा किया. पुलिस ने युवक को परिजनों के हवाले कर दिया. 

परिवार ने मेटा और पुलिस का आभार जताते हुए कहा कि समय रहते कार्रवाई न होती तो बड़ा हादसा हो सकता था. वहीं, एसपी राजेश कुमार ने बताया कि मेटा द्वारा जारी अलर्ट बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ. पुलिस की तत्परता और टेक्नोलॉजी की मदद से युवक की जान बच गई. यह घटना सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई बातों को हल्के में न लेने और साइबर निगरानी की अहमियत को दर्शाती है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
