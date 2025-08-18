scorecardresearch
 

UP: जवाहर नवोदय विद्यालय में टीचर ने की आत्महत्या, परिसर में मिला फंदे से झूलता शव

बलिया के सिंहाचंवर स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय में रविवार रात एक शिक्षक ने आत्महत्या कर ली. मृतक की पहचान आजमगढ़ जिले के दिदारगंज निवासी 46 वर्षीय रूपेश सिंह के रूप में हुई है. उनका शव विद्यालय परिसर स्थित क्वार्टर में फंदे से लटकता मिला. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच शुरू कर दी है.

फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. (Photo: Representational )
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में सिंहाचंवर गांव स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां विद्यालय में कार्यरत टीचर ने संदिग्ध परिस्थितियों में आत्महत्या कर ली. पुलिस के अनुसार, मृतक शिक्षक की पहचान आजमगढ़ जिले के दिदारगंज निवासी 46 वर्षीय रूपेश सिंह के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, रविवार देर रात विद्यालय परिसर स्थित आवासीय क्वार्टर में उनका शव फंदे से झूलता मिला. विद्यालय परिसर में हुई इस घटना से शिक्षक और छात्रों में सनसनी फैल गई. सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

गड़वार थाना प्रभारी राजेश बहादुर ने बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. फिलहाल आत्महत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस परिजनों से पूछताछ कर रही है और विद्यालय प्रशासन से भी जानकारी ली जा रही है. अचानक हुई इस घटना से पूरा विद्यालय परिसर स्तब्ध है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
