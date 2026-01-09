scorecardresearch
 
थूक लगाकर तंदूर में सेंकीं रोटियां… गाजियाबाद में कारीगर की घिनौनी हरकत, वीडियो सामने आने के बाद एक्शन

गाजियाबाद में एक दुकान पर रोटियां बनाने वाले कारीगर की घिनौनी हरकत सामने आई है. यहां उसने थूक लगाकर तंदूर में रोटियां सेंकीं. मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने इसका वीडियो बना लिया, जो वायरल हो गया. वीडियो वायरल होने के बाद इस मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने आरोपी कारीगर को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन. (Photo: Screengrab)
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन. (Photo: Screengrab)

यूपी के गाजियाबाद में थूक लगाकर रोटी बनाने की घिनौनी और शर्मनाक घटना सामने आई है. यह हरकत मधुबन बापूधाम इलाके में दुहाई रैपिड स्टेशन के पास स्थित 'चिकन पॉइंट' नाम की दुकान पर काम करने वाले कारीगर ने की है. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वीडियो में कारीगर तंदूर में रोटियां सेंकने से पहले उन पर थूकता दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आते ही लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है.

दुकान पर मौजूद किसी व्यक्ति ने कारीगर की इस हरकत को मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया. वीडियो देखने के बाद लोगों ने नाराजगी जाहिर की और तत्काल कार्रवाई की मांग की और पुलिस को सूचना दी. लोगों का कहना है कि ऐसी घटनाएं सेहत के लिए भी खतरा पैदा करती हैं. सूचना मिलते ही मधुबन बापूधाम पुलिस हरकत में आई.

यहां देखें Video

एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य ने कहा कि 8 जनवरी को चौकी वर्धमानपुरम क्षेत्र से वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें दुकान पर काम करने वाले व्यक्ति द्वारा थूककर रोटी बनाए जाने की बात कही गई. पुलिस ने वीडियो की जांच की, जिसमें प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत हुए. इसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी कारीगर जावेद अंसारी निवासी मुरादनगर क्षेत्र को हिरासत में ले लिया गया.

यह भी पढ़ें: मेरठ में थूक लगाकर रोटी बनाने वाला गिरफ्तार, सामने आया था होटल का वीडियो

आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. खाद्य विभाग को भी मामले की जानकारी दे दी गई है, ताकि दुकान की जांच कर जरूरी कदम उठाए जा सकें. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गाजियाबाद में इससे पहले भी खाद्य पदार्थों में गंदगी मिलाने और अस्वच्छ तरीके से खाना तैयार करने के कई मामले सामने आ चुके हैं. कभी जूस में पेशाब मिलाने तो कभी थूक लगाकर रोटियां पकाने जैसी घटनाएं हो चुकी हैं.

इन घटनाओं को लेकर लोगों में आक्रोश है. स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके.

