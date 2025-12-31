राजधानी, तेजस और वंदेभारत जैसी सुपर स्पेशल ट्रेनों की स्पीड पर लग गया ब्रेक, देखें लेट चल रही ट्रेनों की पूरी लिस्ट

उत्तर भारत में ठंड, शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन को पूरी तरह प्रभावित कर दिया है. सड़कों के साथ-साथ अब इसका सीधा असर रेल यातायात पर भी साफ दिखाई देने लगा है. राजधानी एक्सप्रेस, तेजस, वंदेभारत और दुरंतो जैसी सुपर स्पेशल ट्रेनें भी अपनी तय रफ्तार से काफी पीछे चल रही हैं. हालात ऐसे हैं कि कई ट्रेनें 6 से 12 घंटे तक देरी से चल रही हैं, जिससे रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

साल के आखिरी दिनों में कोहरे ने रेलवे की समय-सारिणी पूरी तरह बिगाड़ दी है. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस, हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस, पटना तेजस राजधानी, पूर्वा एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस समेत दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं. इससे यात्रियों की योजनाएं प्रभावित हो रही हैं और स्टेशन पर इंतजार करना लोगों के लिए चुनौती बन गया है.

पिछले कई दिनों से घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है. रेलवे सूत्रों के अनुसार, सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की स्पीड नियंत्रित की जा रही है. यही वजह है कि राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनें भी 10 से 12 घंटे तक लेट हो रही हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली. प्लेटफॉर्म से लेकर वेटिंग हॉल तक खचाखच भरे नजर आए. ठंड और कोहरे के बीच घंटों ट्रेन का इंतजार करना यात्रियों के लिए काफी मुश्किल साबित हो रहा है.

यात्रियों की परेशानी, बढ़ता इंतजार

स्टेशन पर नई दिल्ली-सियालदह राजधानी एक्सप्रेस का इंतजार कर रहीं सुतापा घोष ने बताया कि वे बनारस घूमने आई थीं और राजधानी एक्सप्रेस से घर लौटने की योजना थी. उनका कहना है कि राजधानी एक्सप्रेस को देश की सबसे बेहतर ट्रेनों में गिना जाता है, लेकिन उनकी ट्रेन करीब 12 घंटे लेट चल रही है. तय समय रात 1:10 बजे का था, लेकिन सुबह तक ट्रेन का कोई भरोसेमंद समय नहीं बताया जा सका. इससे उनकी पूरी यात्रा प्रभावित हो गई. पूर्वा एक्सप्रेस का इंतजार कर रहीं अंजलि नाम की यात्री ने बताया कि उनकी ट्रेन सुबह 6 बजे आने वाली थी, लेकिन अब वह करीब 6 घंटे लेट हो चुकी है. उन्हें शाम तक अपने गंतव्य पर पहुंचना था, लेकिन अब देर रात तक पहुंचने की आशंका है. ठंड और कोहरे में स्टेशन पर इंतजार करना उनके लिए काफी कठिन हो गया है.

दुरंतो और अन्य ट्रेनें भी बेहाल

दुरंतो एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे देव ज्योति अधिकारी ने बताया कि उनकी ट्रेन 12 घंटे से ज्यादा लेट चल रही है. उन्हें देर रात जानकारी मिली थी कि ट्रेन कुछ ही घंटे लेट है, लेकिन स्टेशन पहुंचने के बाद देरी और बढ़ती चली गई. अगर पहले से सही सूचना मिलती, तो वे होटल में रुक जाते. परिवार के साथ ठंड में वेटिंग रूम में समय बिताना उनके लिए काफी परेशान करने वाला रहा. एक अन्य यात्री डेविड ने बताया कि उनकी ट्रेन 4 घंटे लेट है. कोहरे और ठंड के कारण स्टेशन पर हालात बेहद कठिन हैं. यात्रियों का कहना है कि बार-बार ट्रेन के समय में बदलाव से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि किसी को सही समय की जानकारी नहीं मिल पा रही है.

रेलवे की अपील

रेलवे प्रशासन का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि है. कोहरे के कारण ट्रेनों की गति नियंत्रित करना जरूरी हो जाता है. यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति की जानकारी जरूर लें और रेलवे की ओर से जारी अपडेट पर ध्यान दें.

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की स्थिति:

- 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस 12 घंटे लेट

- 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे लेट

- 12302 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 9 घंटे लेट

- 12272 हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 12 घंटा 40 मिनट लेट

- 22947 भागलपुर सूरत सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

- 22360 मुंबई पटना सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

- 04078 कामाख्या स्पेशल एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

- 1/7 बीकानेर सियालदह दुरंतो एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

- 22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 5 घंटे

-19483 सहरसा एक्सप्रेस 3 घंटे लेट

- 12444 आनंद विहार हल्दिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

- 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 6 घंटे लेट

- 12370 देहरादून हावड़ा कुंभ एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

- 12878 नई दिल्ली रांची गरीब रथ एक्सप्रेस 15 घंटे लेट

- 12350 हमसफर एक्सप्रेस 6:30 घंटे लेट

- 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 8 घंटे लेट

- 15657 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 7 घंटे लेट

-13006 अमृतसर हावड़ा मेल आज रद्द कर दी गई है

-12394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 15 घंटे लेट

- 1308 जोधपुर हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट

- 15744 फरक्का एक्सप्रेस 5 घंटे लेट

