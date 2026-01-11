scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रेमिका की शादी तय हो गई, प्रेमी को पता चला तो बौखला गया... रात में घर जाकर बेरहमी से कर दी हत्या

यह सनसनीखेज घटना यूपी के श्रावस्ती में हुई. यहां प्रेमिका की शादी तय हो जाने प्रेमी बौखला गया. उसने सरिया और लकड़ी से बेरहमी से प्रेमिका की हत्या कर दी. पुलिस ने जांच-पड़ताल के बाद मामले का खुलासा कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया है. उसकी निशानदेही पर सरिया व लकड़ी भी बरामद कर ली गई है.

Advertisement
X
गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई तो कर दी हत्या. (Photo: Screengrab)
गर्लफ्रेंड की शादी तय हो गई तो कर दी हत्या. (Photo: Screengrab)

UP News: श्रावस्ती के सिरसिया इलाके के बरगदवा गांव में बीते दिनों एक युवती की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी. उसकी शादी दूसरी जगह तय हो गई थी. प्रेमी इस बात से नाराज था. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सरिया और लकड़ी के टुकड़े के साथ एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

दरअसल, बीती 1-2 जनवरी की रात सिरसिया इलाके के शाहपुर बरगदवा में एक लड़की सुनीता की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच-पड़ताल करते हुए आकाश नाम के युवक को पकड़ा. वह जोखवा बाजार का रहने वाला है. पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद हत्या में इस्तेमाल किया गया सरिया का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा बरामद किया.

पूछताछ में आरोपी आकाश ने बताया कि 8 महीने पहले बरगदवा गांव में डीजे बुकिंग के दौरान उसकी पहचान सुनीता से हुई थी. मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और बातचीत होने लगी. धीरे-धीरे प्रेम संबंध हो गए. सुनीता से शादी करना चाहता था, उस पर काफी पैसे भी खर्च किए थे.

सम्बंधित ख़बरें

युवक की हत्या कर शव को खेत मे फेंक दिया. (Photo: Screengrab)
बिहार: गोपालगंज में प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, पुलिस से ग्रामीणों की झड़प
Jhansi police arrested priest murder accused (Photo- ITG)
झांसी: प्रेम प्रसंग में मंदिर के पुजारी की हत्या, माइक स्टैंड से सिर पर किए वार
young man shot a girl in Lucknow (Photo- ITG)
प्रेम प्रसंग, ब्रेकअप, फिर फायरिंग... लखनऊ में स्कॉर्पियो सवार ने युवती को मारी गोली
समझौते की कोशिशें नाकाम.(Photo: AI-generated)
पत्नी के रिश्ते से तंग पति ने दो गोलियों में खत्म कर दी कहानी, चाची-भतीजे के प्रेम प्रसंग का दुखद अंत
झांसी में महिला ऑटो चालक की हत्या का खुलासा, प्रेमी ही निकला कातिल

यह भी पढ़ें: प्रेम प्रसंग, ब्लैकमेलिंग, 25 लाख की डिमांड... क्या थी जालौन के इंस्पेक्टर की मौत की वजह? चिल्लाते हुए कमरे से भागी थी महिला सिपाही

Advertisement

कुछ समय बाद आकाश को पता चला कि सुनीता अन्य लड़कों से भी बातचीत कर रही है. उसकी शादी कहीं और तय की जा रही है. इसको लेकर विवाद होने लगा. करीब 20 दिन पहले सुनीता की शादी की जानकारी मिली, इस बात को लेकर आकाश गुस्से से भर गया.

वह पुणे से 31 दिसंबर को गांव लौटा और सुनीता से मुलाकात की तो पता चला कि उसके परिजन उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराना चाहते हैं. इसी दौरान आकाश ने साजिश रच डाली.

1 जनवरी 2026 को आकाश अपने चाचा की लड़की के बर्थडे में था. रात में सुनीता को कई बार फोन किया तो फोन व्यस्त आया. मैसेज भी किए. आकाश को लगा कि सुनीता किसी अन्य युवक से बात कर रही है. इसी को लेकर रात करीब 3:30 से 4 बजे वह मोबाइल घर पर छोड़कर बाइक से सुनीता के गांव बरगदवा पहुंचा. नहर पटरी पर बाइक खड़ी कर दी. इसके बाद पैदल सुनीता के घर गया, जहां सुनीता आंगन में थी. पूछताछ की तो सुनीता ने मोबाइल देने से मना कर दिया और शोर मचाने का प्रयास किया.

गुस्से में आरोपी ने लकड़ी से गला दबाकर और सरिये से गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने लकड़ी और सरिया धोकर नहर किनारे झाड़ियों में छिपा दिया. पकड़े जाने के डर से सिम तोड़कर फेंक दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चीजें बरामद कर ली हैं. उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement