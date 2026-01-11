प्रेमिका की शादी तय हो गई, प्रेमी को पता चला तो बौखला गया... रात में घर जाकर बेरहमी से कर दी हत्या

UP News: श्रावस्ती के सिरसिया इलाके के बरगदवा गांव में बीते दिनों एक युवती की हत्या कर दी गई थी. इस मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या प्रेम प्रसंग में की गई थी. उसकी शादी दूसरी जगह तय हो गई थी. प्रेमी इस बात से नाराज था. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त सरिया और लकड़ी के टुकड़े के साथ एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है.

दरअसल, बीती 1-2 जनवरी की रात सिरसिया इलाके के शाहपुर बरगदवा में एक लड़की सुनीता की हत्या कर दी गई थी. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू की. जांच-पड़ताल करते हुए आकाश नाम के युवक को पकड़ा. वह जोखवा बाजार का रहने वाला है. पुलिस ने उससे पूछताछ की, जिसके बाद हत्या में इस्तेमाल किया गया सरिया का टुकड़ा और लकड़ी का टुकड़ा बरामद किया.

पूछताछ में आरोपी आकाश ने बताया कि 8 महीने पहले बरगदवा गांव में डीजे बुकिंग के दौरान उसकी पहचान सुनीता से हुई थी. मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और बातचीत होने लगी. धीरे-धीरे प्रेम संबंध हो गए. सुनीता से शादी करना चाहता था, उस पर काफी पैसे भी खर्च किए थे.

कुछ समय बाद आकाश को पता चला कि सुनीता अन्य लड़कों से भी बातचीत कर रही है. उसकी शादी कहीं और तय की जा रही है. इसको लेकर विवाद होने लगा. करीब 20 दिन पहले सुनीता की शादी की जानकारी मिली, इस बात को लेकर आकाश गुस्से से भर गया.

वह पुणे से 31 दिसंबर को गांव लौटा और सुनीता से मुलाकात की तो पता चला कि उसके परिजन उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी कराना चाहते हैं. इसी दौरान आकाश ने साजिश रच डाली.

1 जनवरी 2026 को आकाश अपने चाचा की लड़की के बर्थडे में था. रात में सुनीता को कई बार फोन किया तो फोन व्यस्त आया. मैसेज भी किए. आकाश को लगा कि सुनीता किसी अन्य युवक से बात कर रही है. इसी को लेकर रात करीब 3:30 से 4 बजे वह मोबाइल घर पर छोड़कर बाइक से सुनीता के गांव बरगदवा पहुंचा. नहर पटरी पर बाइक खड़ी कर दी. इसके बाद पैदल सुनीता के घर गया, जहां सुनीता आंगन में थी. पूछताछ की तो सुनीता ने मोबाइल देने से मना कर दिया और शोर मचाने का प्रयास किया.

गुस्से में आरोपी ने लकड़ी से गला दबाकर और सरिये से गले पर वार कर उसकी हत्या कर दी. हत्या के बाद आरोपी ने लकड़ी और सरिया धोकर नहर किनारे झाड़ियों में छिपा दिया. पकड़े जाने के डर से सिम तोड़कर फेंक दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चीजें बरामद कर ली हैं. उसके खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

