14 साल बाद लिया पिता की हत्या का बदला, शामली में 45 वर्षीय शख्स की गोली मारकर हत्या

उत्तर प्रदेश के शामली में मंगलोरा गांव में 14 साल पहले अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए एक युवक ने 45 वर्षीय व्यक्ति की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

पुलिस के अनुसार पीड़ित, जिसकी पहचान जयवीर के रूप में हुई है. शनिवार शाम अपने खेतों से घर लौट रहा था. तभी आरोपी राहुल (30) ने कथित तौर पर उस पर गोली चला दी. जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

हत्या के आरोप में हुई थी 11 साल की जेल

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि फरार राहुल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. इस बीच शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और एहतियात के तौर पर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है.

पीड़ित परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार जयवीर की हत्या पुरानी रंजिश का नतीजा थी. राहुल के पिता बृजपाल की 2011 में जयवीर ने हत्या कर दी थी. जिसके लिए उसे 11 साल की जेल हुई थी. जेल से रिहा होने के बाद जयवीर पिछले तीन साल से गांव में रह रहा था.

