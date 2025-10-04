मदरसा टीचर का मर्डर, दीवारों तक फैले खून के छींटे, पत्नी रुबीना ने कुबूला जुर्म

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पत्नी ने उर्दू शिक्षक पति को मौत के घाट उतार दिया. पत्नी ने पहले रॉड से हमला किया और फिर बेरहमी से पति का गला रेत दिया. फिलहाल पुलिस ने मृतक की बहन की शिकायत पर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

वाराणसी के सिगरा थाना इलाके का यह मामला है. यहां बादशाह बाग कॉलोनी में फरोग-ए-उर्दू मदरसा के शिक्षक दानिश रजा (40) पास में ही मकान में सपरिवार रहते थे.

ग्राउंड फ्लोर पर पत्नी और बच्चों के साथ वे रहते थे. ऊपरी मंजिल पर उनके माता-पिता और दो बहनें भी रहती थीं. सुबह के वक्त इलाके के लोगों ने पुलिस को दानिश के साथ किसी अनहोनी की सूचना दी. जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे में जाकर देखा तो फोल्डिंग चारपाई पर दानिश का शव पड़ा मिला.

शव के सिर, गले, चेहरे और सीने पर गहरे जख्म के निशान थे और चारों तरफ खून फैला हुआ था. दीवारों पर भी खून के छींटे थे. जिस पर पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से जांच शुरू की. पहले तो परिजनों ने घटना के पीछे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो दानिश रजा की पत्नी रुबीना टूट गई और हत्या की बात कबूल कर ली.

उसने बताया कि दानिश उसे काफी प्रताड़ित करता था और आए दिन पिटाई भी करता था. एक दिन पहले भी काफी पिटाई की थी. जिस पर उसने पति की हत्या करने की ठान ली थी और सोते समय सबसे पहले रॉड से सिर पर प्रहार किया, फिर चाकू से गले और चेहरे समेत शरीर के कई हिस्सों पर वार करके उसे मौत के घाट उतार दिया.

मालूम हो कि मृतक दानिश अपने चार बहनों और दो भाइयों में सबसे छोटा था. उसके बड़े भाई छत्तीसगढ़ में डॉक्टर हैं और अपने परिवार के साथ वहीं रहते हैं. जबकि दानिश रजा की एक बेटी 8 साल की और एक बेटा 5 साल का है.

डीसीपी गौरव बंसवाल ने बताया कि दानिश की बहन अंदलीप जहरा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने पत्नी रुबीना के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया है.

