'उसने शराबी कहा... अब मुझे पीनी है...' पत्नी से झगड़े में पेट्रोल पंप मालिक ने सड़क पर फेंका घरेलू सामान, लगा दी आग

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में घरेलू विवाद उस समय सरेआम तमाशा बन गया, जब पत्नी से नाराज एक पेट्रोल पंप मालिक ने अपने घर का सामान सड़क पर फेंककर उसमें आग लगा दी. यह पूरी घटना थाना बंडा क्षेत्र के जिंदल पेट्रोल पंप के पास हुई, जहां अचानक उठती लपटों और धुएं से इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मामला पेट्रोल पंप मालिक दिनेश जिंदल और उनकी पत्नी के बीच हुए विवाद से जुड़ा है. किसी बात को लेकर पति-पत्नी में तनातनी चल रही थी. हाल ही में यह विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी घर छोड़कर मायके चली गई. इसी बात से आहत और गुस्से में दिनेश जिंदल ने घर के सामान को बाहर सड़क पर निकालकर फेंक दिया.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, दिनेश जिंदल ने बेड, गद्दा, चादर, कपड़े और अन्य घरेलू सामान सड़क पर जमा किया और फिर उसमें आग लगा दी. कुछ ही देर में सड़क पर धुएं का गुबार छा गया. आग को देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए.

इस घटना के दौरान पेट्रोल पंप मालिक ने अपनी नाराजगी जाहिर की. दिनेश ने कहा कि पत्नी ने मुझे शराबी कहा, तो अब हमें शराब पीनी है. जिस बेड पर हम लोग सोते थे, गद्दा, चादर... सब घर से निकाल दिया और आग लगा दी. दिनेश जिंदल का कहना है कि उनकी पत्नी उन्हें तलाक देने की बात कह रही है, जिससे वह बेहद आहत हैं. उन्होंने कहा कि इसी गुस्से में उन्होंने पत्नी से जुड़ा हर सामान नष्ट करने का फैसला किया.

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को संभाला. पुलिस ने आग को फैलने से रोका और दिनेश जिंदल को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया.

फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. पति-पत्नी के बीच विवाद की असली वजह क्या है और पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों की सच्चाई क्या है, इसकी भी पड़ताल की जा रही है. शाहजहांपुर की इस घटना ने आसपास के लोगों को चौंका दिया.

