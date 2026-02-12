UP: न्यूड फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगे 2 लाख, आरोपी गाजी खान गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में न्यूड फोटो और वीडियो के जरिए रंगदारी मांगने का गंभीर मामला सामने आया है. पुलिस ने पीड़िता से 2 लाख रुपये की मांग करने और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. बताया जा रहा है कि यह मामला रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है. पीड़िता ने 9 फरवरी को कोतवाली चौक में एफआईआर दर्ज कराई थी.

शिकायत में पीड़िता ने बताया कि आरोपी युवक गाजी खान ने रिलेशनशिप के दौरान उसकी न्यूड फोटो और वीडियो बना लिए थे. पीड़िता का आरोप है कि गाजी खान ने इन फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी. इसके बाद आरोपी ने पीड़िता से 2 लाख रुपये की रंगदारी मांगी. जब पीड़िता ने रुपये देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी.

पीड़िता ने इस मामले में गाजी खान के साथ-साथ उसके सहयोगी शोएब खान और मानसी अवस्थी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और मुखबिर की सूचना के आधार पर 12 फरवरी को आरोपी गाजी खान को राजघाट तिराहे के आगे मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस के अनुसार आरोपी की उम्र 23 वर्ष है. पुलिस ने बताया कि आरोपी रिलेशनशिप के दौरान न्यूड फोटो और वीडियो बनाकर पीड़िता से रंगदारी मांग रहा था. फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.



