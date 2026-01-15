scorecardresearch
 
प्राइवेट जेट, डिफेंडर और पोर्श की सवारी करने वाले सतुआ बाबा ने बताया, DM ने उनके लिए क्यों बनाई थीं रोटियां

माघ मेले में चर्चाओं के केंद्र बने सतुआ बाबा ने आज तक से खास बातचीत में अपनी लग्ज़री गाड़ियों, डीएम के रोटी बनाने के वायरल वीडियो, सीएम योगी आदित्यनाथ से रिश्तों और बांग्लादेश मुद्दे पर खुलकर बातचीत की. उन्होंने पहली बार बताया कि आखिर आश्रम में डीएम ने रोटी क्यों बनवाई . बाबा ने इस पर सफाई भी दी. उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर जरूरत पड़ी तो साधु-संत बांग्लादेश भी कूच करेंगे.

सतुआ बाबा ने डीएम विवाद पर दी सफाई (Photo: ITG)
यूपी के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले की रौनक के बीच एक नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है और वो है सतुआ बाबा. एक तरफ उनकी पहचान लग्ज़री गाड़ियों, डिफेंडर और चार्टर जेट जैसी चर्चाओं से जुड़ चुकी है, दूसरी तरफ उनकी हनक का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता है कि डीएम भी उनके आश्रम में रोटी पकाते नजर आए थे. 

सतुआ बाबा ने डिफेंडर, प्राइवेट जेट और DM की रोटी पर दिया जवाब

इन्हीं तमाम मुद्दों पर सतुआ बाबा ने आज तक से खास बातचीत की जिसमें उन्होंने डीएम के रोटी बनाने पर भी अपनी बात रखी. डीएम के रोटियां बनाने और केशव मौर्य की टिप्पणी को लेकर सतुआ बाबा ने कहा कि रोटी बनाना या खाना गलत नहीं है, डीएम साहब भी इंसान हैं. उन्होंने बताया कि जब जिलाधिकारी उनके पास आए, तब संतों के साथ भोजन बन रहा था. डीएम ने खुद कहा कि वह बचपन की यादें ताज़ा करना चाहते हैं, इसके बाद उन्होंने रोटी सेकी. बाबा के अनुसार, इसे मुद्दा बनाना गलत है और यह सनातन परंपरा का अपमान है.

वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से अपने संबंधों पर बोलते हुए सतुआ बाबा ने कहा कि योगी जी सनातन के ध्वजवाहक हैं और वह सभी से प्रेमपूर्वक मिलते हैं, जैसे वर्षों का संबंध हो. उनके मुताबिक योगी जी लोगों के दुख-दर्द को समझते हैं.

जरूरत पड़ी तो करेंगे बांग्लादेश कूच: सतुआ बाबा

सतुआ बाबा ने पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा कि वहां जो हो रहा है वह दुखद है. उन्होंने कहा कि भारत ने सबको स्वीकार किया है, लेकिन वहां भारतीयों को परेशान करने की एक योजना चल रही है. बाबा के अनुसार, माघ मेले में साधु-संत इस पर विचार कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो साधु-संत बांग्लादेश कूच करेंगे.

अपनी लग्ज़री गाड़ियों और महंगे चश्मों को लेकर हो रही चर्चाओं पर सतुआ बाबा ने कहा कि अध्यात्म के वैभव की कोई सीमा नहीं होती. उनके अनुसार, भक्त श्रद्धा में गाड़ी-घोड़ा देते हैं. उन्होंने कहा कि किस गाड़ी की कीमत क्या है, यह उन्हें नहीं पता, लेकिन किसी कार्य के लिए व्यवस्था आवश्यक होती है. उन्होंने यह भी कहा कि सतुआ बाबा पीठ करीब 300 वर्ष पुरानी है और सनातन परंपरा वैभवशाली रही है.

लग्जरी लाइफ के लिए चर्चा में हैं सतुआ बाबा

माघ मेले में लगाए गए उनके भव्य पंडाल में तमाम सेलिब्रिटी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी तस्वीरें लगी हैं. बाबा सोशल मीडिया पर डीएम द्वारा रोटी बनाने, आलीशान गाड़ियों और प्रभावशाली जीवनशैली को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं.

सतुआ बाबा महंगी गाड़ियों के शौकीन भी हैं. सतुआ बाबा के कैम्प में,पहले डिफेंडर कार दिखाई दे रही थी उसके बाद दो दिन पहले ही तीन करोड़ की पोर्श कार उनके काफिले में शामिल हुई है, इसके पहले लैंड रोवर की तीन करोड़ की डिफेंडर कार को लेकर चर्चाओं में थे. लगातार ऐसी महंगी गाड़ियां उनके पास दिखना चर्चा का विषय ज़रूर बना हुआ है. सतुआ बाबा आंखों पर रेबेन का चश्मा लगाकर जब निकलते हैं तो श्रद्धालु भी हैरान हो जाते हैं.
 

