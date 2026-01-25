'समर्थकों ने पीटा, मेरे ऊपर पेशाब कर दी...' BJP विधायक पर किडनैपिंग और मारपीट के गंभीर आरोप

यूपी के संतकबीरनगर में एक युवक ने भाजपा विधायक और उनके सहयोगियों पर जमीन विवाद में अपहरण कर मारपीट का आरोप लगाया है. पीड़ित का यह भी आरोप है कि मारपीट के दौरान उसके ऊपर पेशाब भी की गई. इस मामले में सीओ सदर को जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई.

और पढ़ें

वहीं पूरे मामले को लेकर भाजपा विधायक अंकुर राज तिवारी का कहना है कि विपक्षियों द्वारा हमारी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस मामले की जांच कर ले, जो दोषी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

यह मामला संत कबीर नगर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के देवरिया गंगा का है. यहां रहने वाला युवक चंद्र शेखर घायल हालत में दर्जनभर ग्रामीणों के साथ सदर कोतवाली पहुंचा. उसने लिखित तहरीर देकर थाने में पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई.

यहां देखें Video...

शिकायत में कहा गया है कि 20 जनवरी की रात कुछ युवक उसे उठाकर एक ईट-भट्ठे पर ले गए. वह ईंट भट्टा गोरखपुर क्षेत्र में है. वो सभी युवक सदर विधायक के समर्थक हैं. ईंट भट्टे पर ले जाकर मेरे साथ मारपीट की गई. विधायक के इशारे पर मेरे ऊपर पेशाब भी किया गया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: CM हाउस में केजरीवाल के PA पर मारपीट का आरोप, थाने भी पहुंची थीं स्वाति मालीवाल... जानिए क्या-क्या हुआ

इस मामले में सीओ सदर को जांच कर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है. अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने कहा कि एक जमीनी विवाद में मारपीट का प्रकरण आया है. सीओ सदर को जांच कर कार्रवाई करने को कहा है, जिसमें विधायक का नाम लिया गया है. जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके अनुसार कार्रवाई की जाएगी.

पीड़ित युवक चंद्रशेखर ने कहा कि मैं एक दोस्त के घर दावत खाने गया थास लौटते समय इन लोगों ने पीछा किया और टक्कर मारकर मुझे गाड़ी में उठा ले गए. वहीं BJP सदर विधायक अंकुर राज तिवारी ने कहा कि यह सब विरोधियों की चाल है. मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर ले.

---- समाप्त ----