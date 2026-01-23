UP: संभल हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा पर शिकंजा, अब पुलिस ध्वस्त करेगी नेटवर्क

संभल हिंसा के मास्टरमाइंड और देश के बड़े ऑटो लिफ्टर शारिक साठा गैंग के खिलाफ पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. मणिपुर में दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा गैंग से जुड़े एक गुर्गे की गिरफ्तारी के बाद संभल पुलिस भी पूरी तरह एक्शन मोड में आ गई है.

और पढ़ें

इस मामले में संभल के एसपी केके विश्नोई ने बयान जारी कर बताया कि शारिक साठा पर 69 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. वह लंबे समय से फरार चल रहा था और अलग-अलग राज्यों की पुलिस उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. उन्होंने कहा कि शारिक साठा गैंग के नेटवर्क को पूरी तरह ध्वस्त करने की दिशा में काम किया जा रहा है.

ऑटो लिफ्टर शारिक साठा गैंग के खिलाफ पुलिस ने कसा शिकंजा

एसपी केके विश्नोई ने बताया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा शारिक साठा गैंग से जुड़े जुम्मा खान को गिरफ्तार किया गया है. अब इस गिरफ्तारी के बाद जुम्मा खान से पूछताछ के लिए संभल पुलिस की एक टीम दिल्ली जाएगी. पूछताछ के दौरान गैंग से जुड़े अन्य गुर्गों, ठिकानों और गतिविधियों की जानकारी जुटाई जाएगी.

Advertisement

पुलिस का कहना है कि साठा गैंग से जुड़े सभी गुर्गों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. सिर्फ गुर्गों ही नहीं, बल्कि गैंग के परिवार के सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है. इसके लिए संभल पुलिस अन्य राज्यों की पुलिस के लगातार संपर्क में है.

पुलिस ने जुटाई कई अहम जानकारियां

एसपी के अनुसार, पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए सभी पहलुओं से जांच की जाएगी. ऑटो लिफ्टिंग, हिंसा, गैंग के आर्थिक स्रोत और अंतरराज्यीय कनेक्शन की भी पड़ताल होगी. पुलिस का साफ कहना है कि शारिक साठा गैंग के किसी भी सदस्य को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.



---- समाप्त ----