संभल हिंसा की बरसी: किले में तब्दील हुआ शहर, हाई अलर्ट पर पुलिस, RAF-PAC तैनात; जानिए एक साल में क्या-क्या हुआ?

यूपी के संभल में बीते साल 24 नवंबर 2024 को जामा मस्जिद के एडवोकेट कमीशन सर्वे के दौरान हुई हिंसा को एक साल पूरा हो गया है. बरसी पर संभल हाई अलर्ट पर है, जहां त्रिस्तरीय सुरक्षा और 250 CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है. इस एक साल में पुलिस-प्रशासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, जिससे शहर की सुरक्षा मजबूत हुई है, अतिक्रमण हटा है और धार्मिक महत्व दुनिया के सामने आया है.

हिंसा की बरसी पर हाई अलर्ट: संभल में त्रिस्तरीय चौकसी

संभल हिंसा की बरसी पर पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है. शहर में त्रिस्तरीय सुरक्षा खाका तैयार किया गया है. डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया के अनुसार, संभल में लगातार धारा 163 लागू है. सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया गया है. सेक्टर मजिस्ट्रेट, आरएएफ (RAF) और पीएसी (PAC) बल तैनात किए गए हैं. एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि पीएसी और सशस्त्र बलों की लगातार पेट्रोलिंग कराई जा रही है, खासकर मिश्रित आबादी वाले इलाकों में सुरक्षा सख्त है.

250 CCTV कैमरों से पल-पल की निगरानी

संभल की हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. इनका इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम जामा मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी में स्थापित किया गया है. डीएम के मुताबिक, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे सीसीटीवी कैमरों से पहले के मुकाबले सुरक्षा काफी मजबूत हुई है और पल-पल की निगरानी बनी रहती है.

हिंसा के मुकदमों का स्टेटस: 133 आरोपियों पर चार्जशीट

24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा के मामले में कुल 12 मुकदमे दर्ज किए गए थे. इनमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर्रहमान बर्क सहित ढाई हजार से ज्यादा अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी. पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और 133 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है. सपा सांसद बर्क सहित सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल हो चुकी है और अब मुकदमों का ट्रायल जारी है. सुहैल इकबाल को क्लीन चिट मिली है.

मास्टरमाइंड दुबई में: शारिक साठा गैंग पर शिकंजा

पुलिस इन्वेस्टिगेशन में संभल हिंसा का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड दुबई में बैठा मोस्ट वांटेड शारिक साठा का गैंग निकला है. साठा गैंग के तीन गुर्गे – गुलाम, मुल्ला अफरोज और वारिस – जो भारत में ऑपरेशन देख रहे थे, वे अब जेल में बंद हैं. एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि मुल्ला अफरोज पर एनएसए (NSA) की कार्रवाई भी की जा चुकी है. अब पुलिस इंटरपोल के जरिए मास्टरमाइंड साठा को भारत लाए जाने की तैयारी कर रही है और रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराया जाएगा.

37 नई चौकियां और 5 बॉर्डर चेक पोस्ट

संभल हिंसा से सबक लेते हुए कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा प्लान तैयार किया गया है. एक साल के भीतर 37 नई पुलिस चौकियां और 5 बॉर्डर आउट चेक पोस्ट बनाई गई हैं. इनमें जामा मस्जिद के सामने हाईटेक सत्यव्रत चौकी और हिन्दुपुरा खेड़ा में पुलिस चौकी का निर्माण शामिल है. एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए सीमाओं को सील करने का एक अच्छा प्लान तैयार किया गया है.

संभल को मिले दो नए थाने, कानून व्यवस्था हुई सुदृढ़

संभल जिले की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दो नए थाने – रायसत्ती और बबराला – भी बनाए गए हैं. एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि इन नई पुलिस चौकियों और बॉर्डर आउट चेक पोस्ट पर अच्छी क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे, नंबर प्लेट स्कैनर और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग वाले पीटीजेड कैमरे लगाए गए हैं.

आतंकी कनेक्शन पर एटीएस तैनात, अस्थायी दफ्तर सत्यव्रत चौकी में

संभल से पहले भी आतंकी गतिविधियों के तार जुड़ते रहे हैं. हिंसा के दौरान पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बने कारतूस भी मिले थे. इन सबको देखते हुए अब संभल में एटीएस (ATS) की भी तैनाती की गई है. एटीएस का अस्थायी दफ्तर भी जामा मस्जिद के सामने बनी हाईटेक सत्यव्रत पुलिस चौकी से ही संचालित किया जा रहा है. एटीएस उन युवाओं की तलाश करेगी जो पाकिस्तान/अफगानिस्तान में ट्रेनिंग के बाद एक्टिव हैं.

अतिक्रमण मुक्त कराए गए 85 देव तीर्थ और कूप

हिंसा के बाद शुरू हुए एक्शन के दौरान संभल का धार्मिक और पौराणिक महत्व दुनिया के सामने आया. प्रशासन ने अतिक्रमण करके कब्जाए गए कुल 87 देव तीर्थों में से 85 तीर्थों और कूपों को कब्जामुक्त कराया है. इसमें कार्तिकेय महादेव मंदिर और कूप को अतिक्रमण मुक्त कराना शामिल है. प्रशासन अब इन तीर्थों को संवारने का काम कर रहा है, जिसके लिए चार तीर्थों हेतु शासन से धनराशि भी मिल चुकी है.

419 करोड़ का प्रोजेक्ट, अयोध्या की तर्ज पर संभल का विकास

संभल में सनातन के बड़े सबूत मिलने के बाद अब योगी सरकार की पूरी नजर इस शहर पर है. प्रशासन के मुताबिक, अब अयोध्या, काशी और मथुरा की तर्ज पर विकसित होगा संभल. संभल को तीर्थ नगरी बनाने का काम शुरू हो चुका है. हर वर्ष होने वाली 24 कोसीय परिक्रमा के मार्ग को भव्य बनाने के लिए 419 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसके तहत 50 किलोमीटर लंबा परिक्रमा मार्ग तैयार किया जाएगा.

बुलडोजर एक्शन जारी: 87 हेक्टेयर सरकारी जमीन कब्जामुक्त

संभल हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन का ताबड़तोड़ बुलडोजर एक्शन जारी है. एक साल के भीतर सरकारी जमीन, तालाब, और खाद्य के गड्ढों पर बनी मस्जिद, मजार, मैरिज हॉल और कब्रिस्तान सहित अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया है. डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि इस कार्रवाई में कुल 87 हेक्टेयर सरकारी जमीन को कब्जामुक्त कराया गया है.

बिजली चोरी पर बड़ी कार्रवाई: रोकी गई 170 करोड़ की चोरी

हिंसा के बाद पुलिस और बिजली विभाग की टीमों ने घरों से लेकर मस्जिदों और मदरसों में छापेमारी की, जहां बड़ी बिजली चोरी का खुलासा हुआ. मस्जिद की छत पर अवैध पावर हाउस मिले, जहां से बिजली सप्लाई की जा रही थी. एसपी केके बिश्नोई के मुताबिक, बिजली चोरों पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है और एक साल के भीतर 170 करोड़ रुपए की बिजली चोरी होने से रोकी गई है.

डीएम बोले- शांति बनी है, सुरक्षा सुदृढ़ हुई है

डीएम डॉ. राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि हिंसा वाले दिन 6 घंटे छोड़कर उसके बाद से पूर्णतः शांति बनी हुई है. उन्होंने कहा कि लगातार शांति समिति की बैठकें की गई हैं और सभी समुदायों का सहयोग मिला है. उन्होंने कहा कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत लगे कैमरों से सुरक्षा व्यवस्था पहले के मुकाबले काफी सुदृढ़ हुई है और पल-पल की गतिविधि पर नजर बनी रहती है.

एसपी बोले- साठा गैंग के खिलाफ प्रभावी सजा दिलाएंगे

एसपी केके बिश्नोई ने बताया कि हिंसा को लेकर 12 मुकदमे दर्ज हुए थे और 133 लोगों को गिरफ्तार कर चार्जशीट भेजी गई है. उन्होंने बताया कि कुख्यात भगोड़े अपराधी शारिक साठा के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई चल रही है. एसपी ने कहा कि 24 नवंबर 2024 को भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिससे भीड़ को प्रेरित किया गया और फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई तथा 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे. उन्होंने कहा कि हिंसा के आरोपियों के खिलाफ पैरवी करके प्रभावी सजा दिलाई जाएगी.

बदल रहा है संभल, ऐतिहासिक नक्शे पर स्थापित करने का काम

एसपी बिश्नोई ने बताया कि संभल हिंसा में शामिल आरोपियों को बाद में दिल्ली के जामियानगर, बाटला हाउस और देश के अन्य हिस्सों से गिरफ्तार करना पड़ा था. भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ही 37 नई पुलिस चौकियां और 5 बॉर्डर आउट चेक पोस्ट बनाई गई हैं. डीएम पेंसिया ने कहा कि 'संवरता संभल बदलता संभल' के तहत कार्य किया जा रहा है और संभल को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित होना शुरू हो चुका है.

