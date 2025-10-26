हाजिर न हुआ तो कुर्क होगी संपत्ति... दुबई में बैठे संभल हिंसा के मास्टरमाइंड के घर के बाहर की मुनादी

यूपी के संभल जिले से बड़ी खबर सामने आई है. संभल हिंसा के मुख्य आरोपी और दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. न्यायालय के आदेश पर गठित एसआईटी (SIT) ने शारिक साठा के घर के बाहर ढोल-नगाड़े बजवाकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया. पुलिस ने चेतावनी दी है कि यदि शारिक साठा 30 दिनों के भीतर अदालत या पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुआ तो उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी.

दरअसल, शारिक साठा संभल जिले के दीपा सराय इलाके का रहने वाला है और वह इस समय दुबई में छिपा हुआ बताया जा रहा है. उसके खिलाफ भारत के तीन राज्यों में 59 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें लूट, हत्या, अवैध वाहन चोरी और हिंसा के कई गंभीर आरोप शामिल हैं. वह भारत का बड़ा ऑटोलिफ्टर माना जाता है.

संभल हिंसा के दौरान हुई तीन युवकों बिलाल, नईम और कैफ की हत्या में भी शारिक साठा का नाम सामने आया था. हिंसा की जांच कर रही SIT ने इस मामले में शारिक साठा के तीन गुर्गों मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में खुलासा हुआ कि हिंसा की साजिश शारिक साठा ने ही दुबई से रची थी. पुलिस ने कुछ दिन पहले अफरोज पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के तहत भी कार्रवाई की थी.

कोर्ट से उद्घोषणा आदेश मिलने के बाद इंस्पेक्टर संत कुमार और सत्यविजय सिंह के नेतृत्व में SIT की टीम शनिवार को शारिक साठा के घर पहुंची. वहां पर ढोल-नगाड़े बजवाकर धारा 84 की उद्घोषणा की गई और उसके घर के बाहर कुर्की की चेतावनी वाला नोटिस चस्पा किया गया.

एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि संभल हिंसा में शारिक साठा का नाम सामने आया था, जिसमें हिंसा के दौरान तीन युवकों की हत्या में शामिल शारिक साठा के तीन गुर्गे मुल्ला अफरोज, गुलाम और वारिस को गिरफ्तार किया गया थआ. मुल्ला अफरोज के खिलाफ पिछले दिनों NSA के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है. हिंसा के मास्टरमाइंड शारिक साठा की गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे थे.

इसके बाद अब न्यायालय के आदेश पर धारा 84 के तहत जारी की गई उद्घोषणा के नोटिस को शारिक साठा के घर पर चस्पा किया गया है. ढोल नगाड़े बजवाकर धारा 84 की उद्घोषणा की मुनादी की गई है. कुछ दिन पहले ही संभल पुलिस ने दुबई में बैठे गैंगस्टर शारिक साठा से जब्त की गई संपत्ति पर डिप्टी एसपी का कार्यालय बनाने की तैयारियों की जानकारी दी थी.

संभल में हुई इस कार्रवाई के वीडियो में पुलिसकर्मी ढोल-नगाड़े बजवाते हुए उद्घोषणा करते नजर आए. पुलिस ने कहा है कि यह प्रक्रिया कानूनी रूप से न्यायालय के आदेश पर की गई है और यह शारिक साठा को सरेंडर के लिए अंतिम चेतावनी है. यदि अगले 30 दिनों में शारिक साठा भारत लौटकर पुलिस या कोर्ट के सामने पेश नहीं होता, तो अदालत के आदेश पर उसकी संपत्ति की कुर्की की कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी.

