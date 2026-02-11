scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

तलाक और ढेर सारा पैसा मांग रही है पत्नी...रस्सी लेकर टंकी पर चढ़ा शख्स लगाने लगा फांसी

संभल नगर पालिका परिसर में 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़कर युवक ने आत्महत्या की कोशिश की. पत्नी से विवाद और तलाक व पैसों की मांग से परेशान युवक ने रस्सी से फंदा लगाकर नीचे लटकने का प्रयास किया. मौके पर मौजूद कर्मचारियों और सभासदों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे बचा लिया. पुलिस युवक को हिरासत में लेकर शांति भंग में चालान कर रही है.

Advertisement
X
टंकी पर चढ़कर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश (Photo: itg)
टंकी पर चढ़कर युवक ने की आत्महत्या की कोशिश (Photo: itg)

उत्तर प्रदेश के संभल में युवक ने पत्नी से विवाद के बाद परेशान होकर नगर पालिका परिसर में बने हुए 60 फीट ऊंचे ओवरहेड टैंक पर लटककर सुसाइड की कोशिश की है. युवक के द्वारा आत्महत्या की कोशिश की LIVE तस्वीरें सामने आई है. युवक रस्सी से फंदा लगाकर 60 फिट ऊंचे पानी के ओवरहेड टैंक से नीचे उतरकर लटकने लगा. लेकिन आसपास के लोगों ने देखकर शोर मचाया और बड़ी सख्या में भीड़ इकट्ठा हो गई. जिसके बाद नगर पालिका का एक कर्मचारी और सभासद आनन फानन में पानी की टंकी पर पहुंचे और सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक को बचाया.

समझा बुझाकर नीचे उतारा

इसके बाद युवक को समझाकर नीचे उतारा गया. वहीं सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक की जानकारी मिलने पर संभल सदर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. जहां पुलिस आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई है और शांति भंग में चालान कर दिया है. युवक का आरोप है कि उसकी पत्नी तलाक और लाखों रुपए की मांग कर रही है.

सम्बंधित ख़बरें

Narmadapuram
मासूम बच्चे के साथ पानी टंकी पर चढ़ी महिला, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा, VIDEO
Indore water contamination
30 साल पहले इंदौर ने पीया 'सड़ी लाश' वाला पानी, टंकी कांड ने झकझोरा था शहर
संभल: ASP अनुज चौधरी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, FIR पर रोक
Accused student arrested by Sambhal police (Photo- ITG)
'स्पेशल 26' स्टाइल में ठगी, छात्र बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर
sambhal seat ziaurahman barq and nawab iqbal mehmood political fight akhilesh yadav political tension
संभल में 'बर्क बनाम नवाब' में जंग, अखिलेश के लिए बनी टेंशन, सपा कैसे बनाएगी बैलेंस

टंकी की ग्रिल से बांधी रस्सी और...

दरअसल संभल सदर कोतवाली इलाके में स्थित नगर पालिका में उस समय शोर मच गया जब रायसत्ती थाना इलाके के चमन सराय मोहल्ले का निवासी युवक कासिम रस्सी लेकर नगर पालिका परिषद में स्थित 60 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गया. जहां युवक ने रस्सी के एक हिस्से को टंकी की ग्रिल से बांधकर रस्सी का फंदा बनाकर गले में डाल लिया. जिसके बाद युवक 60 फिट ऊंचाई वाली पानी की टंकी से लटक गया. लेकिन इसी बीच आसपास के बाजार के लोगों ने युवक को पानी की टंकी पर लटककर सुसाइड का प्रयास करते हुए देखा तो लोगों ने शोर मचाया और मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई. इसी बीच नगर पालिका दफ्तर में बैठे हुए कर्मचारी और सभासद भी पालिका से बाहर निकल आए.

Advertisement

सभासद ने ऊपर खींचा

इसी बीच लोग युवक से नीचे उतरने की गुहार लगाते रहे लेकिन तभी नगर पालिका का सुलेमान नाम का एक कर्मचारी और कुछ सभासद चुपचाप पानी की टंकी पर चढ़ गए. इसके बाद सभासद और सुलेमान मिस्त्री किसी तरह 60 फीट ऊंचे ओवरहेड टैंक पर पहुंचे और रस्सी के फंदे पर लटककर सुसाइड की कोशिश कर रहे युवक के हाथ को पकड़ लिया. कासिम ने लोगों से अपना हाथ छुड़ाने की काफी कोशिश की लेकिन जान बचाने के लिए पहुंचे लोगों ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसको पानी की टंकी पर ऊपर की तरफ खींच लिया.

पत्नी से तंग था युवक

नगर पालिका के सभासद और सुलेमान मिस्त्री ने युवक से बातचीत की तो उसने अपनी पत्नी से परेशान होकर सुसाइड करने का कदम उठाने की बात कही. वे उसे नीचे लेकर आए और नगर पालिका सभागार में बैठा लिया. युवक से सुसाइड करने आने का कारण पूछा तो उसका आरोप था कि उसकी पत्नी बार-बार लाखों रुपए और तलाक भी मांग रही है. तब तक संभल सदर कोतवाली पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक कासिम से पूछताछ की. युवक का शांति भंग में चालान कर दिया गया है.

 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    T20 World Cup
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement