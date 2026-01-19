₹10000 की शर्त लगाकर कोबरा से कटवाया, युवक की हुई मौत... आरोपी गिरफ्तार

सहारनपुर में लाइक और व्यूज के लिए 10 हजार की शर्त लगाकर एक युवक को कोबरा सांप से कटवा दिया गया था. जिससे उसकी मौत हो गई थी. यह पूरा मामला थाना बिहारीगढ़ का था. मामले में मृतक युवक के परिजनों ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज करते हुए वांछित अभियुक्त संजीव कुमार उर्फ मागेराम को एक महीने बाद गिरफ्तार कर लिया है.

मुख्य आरोपी अभी भी है फरार

एसएसपी के निर्देश पर चल रही कार्रवाई के तहत 18 जनवरी 2026 को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी को तोता टांडा नदी के पास से दबोच लिया. आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर उसे न्यायालय में पेश किया गया. जबकि मुख्य आरोपी यूट्यूबर मोहित कुमार अब भी फरार है.

आपको बता दें कि 34 वर्षीय सिकंदरनाथ की कोबरा के काटने से मौत हो गई थी. आरोप है कि यूट्यूबर मोहित और उसके साथियों ने सार्वजनिक स्थान पर सिकंदरनाथ को जबरन रोका, उससे झगड़ा किया और ₹10,000 की शर्त लगाकर उसे कोबरा से कटवाया. ग्रामीणों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपियों ने धमकाकर सभी को चुप करा दिया और इलाज के लिए ले जाने में भी बाधा डाला.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के जहर से हुई थी मौत की पुष्टि

परिजनों का कहना है कि हालत बिगड़ने के बावजूद सिकंदरनाथ को घंटों तक इधर-उधर घुमाया गया. फिर वीडियो बनाया गया और समय पर इलाज नहीं होने दिया गया. बिजनौर के अस्पताल से मेरठ रेफर के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सांप के जहर से मौत की पुष्टि हुई. आरोपियों पर परिजनों ने जातिसूचक टिप्पणियों और मारपीट के भी गंभीर आरोप लगाए हैं.

पुलिस का कहना है कि घटना से जुड़े वीडियो, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और शर्त से जुड़े साक्ष्य विवेचना में शामिल हैं. एक आरोपी की गिरफ्तारी के बाद अब फरार यूट्यूबर मोहित की तलाश तेज कर दी गई है. पुलिस ने भरोसा दिलाया है कि पूरे मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा.

