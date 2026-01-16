नशे के सौदागर पर सहारनपुर पुलिस का करारा वार, 1 करोड़ 25 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

सहारनपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है. थाना नकुड़ पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान यह सफलता हासिल की. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 557 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये बताई जा रही है.

और पढ़ें

बरामदगी के दौरान पुलिस को एक बैग, एक मोबाइल फोन और 1210 रुपये नकद भी मिले हैं. यह पूरी कार्रवाई “ऑपरेशन सवेरा-नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान के तहत की गई है, जिसके जरिए जिले में लगातार नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: UP: सहारनपुर में 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल, जांच शुरू

ग्राम घाटमपुर तिराहे से हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, 15 जनवरी को थाना नकुड़ क्षेत्र के ग्राम घाटमपुर तिराहे से अभियुक्त आमिर पुत्र जीशान खां को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ग्राम कादरगंज, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली का रहने वाला है. यह गिरफ्तारी पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के नेतृत्व में की गई.

बरामद स्मैक के आधार पर थाना नकुड़ में मु0अ0सं0 27/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को विधिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

Advertisement

ऑपरेशन सवेरा में बड़ी उपलब्धियां

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि जनपद में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. ऑपरेशन सवेरा के तहत अब तक 20 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स बरामद की जा चुकी है और साढ़े तीन सौ से अधिक नशा तस्करों को जेल भेजा गया है.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सहारनपुर में स्मैक की सप्लाई देने आया था. ड्रग्स कहां से आ रही थी, कहां बनाई जा रही थी और किन-किन जगहों पर सप्लाई हो रही थी, इसकी गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

---- समाप्त ----