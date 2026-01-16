scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

नशे के सौदागर पर सहारनपुर पुलिस का करारा वार, 1 करोड़ 25 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार

सहारनपुर में नकुड़ पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शातिर नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पास से 557 ग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई, जिसकी कीमत करीब सवा करोड़ रुपये बताई जा रही है. यह कार्रवाई ऑपरेशन सवेरा के तहत की गई. पुलिस ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की गहन जांच कर रही है.

Advertisement
X
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Rahul Kumar/ITG)

सहारनपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए एक शातिर तस्कर को गिरफ्तार किया है. थाना नकुड़ पुलिस और एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) की संयुक्त टीम ने चेकिंग के दौरान यह सफलता हासिल की. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 557 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1 करोड़ 25 लाख रुपये बताई जा रही है.

बरामदगी के दौरान पुलिस को एक बैग, एक मोबाइल फोन और 1210 रुपये नकद भी मिले हैं. यह पूरी कार्रवाई “ऑपरेशन सवेरा-नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान के तहत की गई है, जिसके जरिए जिले में लगातार नशे के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है.

यह भी पढ़ें: UP: सहारनपुर में 112 पर तैनात पुलिसकर्मियों से बदसलूकी का वीडियो वायरल, जांच शुरू

सम्बंधित ख़बरें

Smuggler arrested with smack worth rupees1.25 crore in Saharanpur
सहारनपुर में सवा करोड़ की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार
MS Dhoni met with Nagina MP Chandrashekhar Azad
धोनी और चंद्रशेखर आजाद की बातचीत का वीडियो वायरल, आखिर क्या हुई बात?
woman and kids found dead
'तुम्हारे भाई भाभी मेरे साथ...,' पति को आया फोन, शाम तक मिली पत्नी और बच्चों की लाश
Saharanpur
पिता के सोते ही बेटे ने तोड़ी तिजोरी, घर से उड़ा डाले 20 लाख के जेवर
आरटीआई से जानकारी निकालकर गलत इस्तेमाल
5 साल बाद DNA रिपोर्ट ने बदली केस की दिशा, इंसान के निकले जले अवशेष, हत्या का केस दर्ज

ग्राम घाटमपुर तिराहे से हुई गिरफ्तारी

पुलिस के अनुसार, 15 जनवरी को थाना नकुड़ क्षेत्र के ग्राम घाटमपुर तिराहे से अभियुक्त आमिर पुत्र जीशान खां को गिरफ्तार किया गया. आरोपी ग्राम कादरगंज, थाना फतेहगंज पूर्वी, जनपद बरेली का रहने वाला है. यह गिरफ्तारी पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र के निर्देश और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के नेतृत्व में की गई.

बरामद स्मैक के आधार पर थाना नकुड़ में मु0अ0सं0 27/2026 धारा 8/21/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि अभियुक्त को विधिक कार्रवाई के बाद माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है.

Advertisement

ऑपरेशन सवेरा में बड़ी उपलब्धियां

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि जनपद में लगातार नशे के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. ऑपरेशन सवेरा के तहत अब तक 20 करोड़ रुपये से अधिक की ड्रग्स बरामद की जा चुकी है और साढ़े तीन सौ से अधिक नशा तस्करों को जेल भेजा गया है.

उन्होंने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त सहारनपुर में स्मैक की सप्लाई देने आया था. ड्रग्स कहां से आ रही थी, कहां बनाई जा रही थी और किन-किन जगहों पर सप्लाई हो रही थी, इसकी गहन जांच की जा रही है. पुलिस का कहना है कि नशे के पूरे नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बीएमसी चुनाव परिणाम 2026
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement