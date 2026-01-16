'तुम्हारे भाई भाभी मेरे साथ...,' पति को आया फोन, शाम तक मिली पत्नी और बच्चों की लाश

उत्तर प्रदेश में सहारनपुर के बलिया खेड़ी गांव में एक विवाहिता और उसके दो मासूम बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. महिला की उम्र करीब 30 वर्ष बताई जा रही है, जबकि उसके बच्चों की उम्र 6 साल और 4 साल थी. तीनों की मौत इलाज के दौरान अस्पताल में हुई. इधर, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जहर देकर हत्या करने और लंबे समय से घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाया है. वहीं ससुराल पक्ष का दावा है कि महिला ने खुद जहर खाया, जिसे मायके वालों ने सिरे से खारिज कर दिया है.

दो मासूम बच्चों और मां की मौत

मृतक महिला का नाम मनीता है, जो कि थाना जनकपुर क्षेत्र के मोहिद्दीन पुर की निवासी है. वहीं उसके बड़ी बेटी का नाम नित्य जिसकी उम्र 6 साल है और बेटे का नाम कार्तिकेय है जिसकी उम्र 4 साल है, मृतक महिला ने झगड़े के दौरान अपने पति को फोन किया था कहा था कि घर पर तुम्हारे बड़े भाई भाभी और तुम्हारे पिता झगड़ा कर रहे हैं. इस पर पति ने कहा कि मैं शाम को आकर ही बात करूंगा लेकिन जब तक पति घर पहुंचता तब तक जहर पीने की वजह से तीनों की हालत खराब हो चुकी थी.

'ससुर, जेठ और जेठानी ने की थी मारपीट'

परिजनों के मुताबिक, घटना वाले दिन महिला ने अपने मायके फोन कर बताया था कि ससुर, जेठ और जेठानी उसके साथ मारपीट कर रहे हैं. कुछ घंटे बाद शाम करीब 7:30 बजे ससुराल पक्ष ने मायके फोन कर अस्पताल पहुंचने को कहा. जब परिजन अस्पताल पहुंचे, तब तक महिला की मौत हो चुकी थी और दोनों बच्चे जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे. कुछ ही देर में 6 साल की बच्ची ने दम तोड़ दिया, जबकि रात करीब 11 बजे 4 साल के बच्चे की भी मौत हो गई. डॉक्टरों के अनुसार मामला जहरीला पदार्थ खाने का प्रतीत होता है.

हत्या की आशंका

मृतका के भाई जसवीर ने आरोप लगाया कि उसकी बहन आत्महत्या नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसके दो छोटे बच्चे थे. उसने मरने से पहले मारपीट की जानकारी दी थी. परिवार का कहना है कि अगर समय रहते मदद मिलती तो तीनों की जान बच सकती थी. मृतका के चाचा धर्मवीर ने बताया कि पहले भी ससुराल में झगड़े होते रहे है और गांव वालों ने कई बार समझौता कराया, लेकिन उत्पीड़न नहीं रुका. घटना के बाद आरोपी अस्पताल नहीं पहुंचे और फरार हो गए, जिससे हत्या की आशंका और गहरी हो गई.

परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज

एसपी सिटी व्योम बिंदल ने बताया कि डायल 112 के माध्यम से सूचना मिलने पर पुलिस तत्काल अस्पताल पहुंची थी. लेकिन महिला और दोनों बच्चों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी. मृतका के परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. तीनों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से निष्पक्ष जांच की जा रही है.



