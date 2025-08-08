UP: सहारनपुर में कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर किशोर की मौत, 6 घायल

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव शेखपुर मुजाहिदपुर में कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसा रात करीब 9 बजे का है. मकान गिरते समय अंदर परिवार के सदस्य और मेहमान सहित कुल सात लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए.

मकान गिरने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. थोड़ी ही देर में पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. मलबा हटाकर सभी सात लोगों को बाहर निकाला गया. इनमें 15 वर्षीय किशोर आयान, जो अपनी बुआ के घर मेहमान बनकर आया था और गांव मुगलमाजरा का निवासी था. वह गंभीर रूप से घायल हो गया.

आनन-फानन में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे में मृतक की बुआ, मायके आई बेटी और उसके बच्चे सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी को पहले फतेहपुर सीएचसी भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया.

बाद में घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. मृतक के परिजन बेसुध हालत में रो रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुराने और जर्जर मकानों का सर्वे कराया जाए और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके.

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मकान कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, जो अचानक ढह गया. पुलिस समय रहते पहुंचकर छह लोगों की जान बचाने में सफल रही. उन्होंने कहा कि परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है और इसे महज एक दुखद हादसा माना जा रहा है.

