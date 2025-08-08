scorecardresearch
 

Feedback

UP: सहारनपुर में कच्चा मकान ढहा, मलबे में दबकर किशोर की मौत, 6 घायल

सहारनपुर के फतेहपुर क्षेत्र के गांव शेखपुर मुजाहिदपुर में गुरुवार रात कच्चा मकान गिरने से 15 वर्षीय किशोर आयान की मौत हो गई, जबकि छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर मलबा हटाकर सभी को बाहर निकाला. घायलों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज चल रहा है. घटना के बाद गांव में मातम है.

Advertisement
X
ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया.(Photo: Rahul Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में गुरुवार देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ. थाना फतेहपुर क्षेत्र के गांव शेखपुर मुजाहिदपुर में कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर पड़ा. हादसा रात करीब 9 बजे का है. मकान गिरते समय अंदर परिवार के सदस्य और मेहमान सहित कुल सात लोग मौजूद थे, जो मलबे में दब गए.

मकान गिरने की जोरदार आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी. थोड़ी ही देर में पुलिस टीम भी घटनास्थल पर पहुंच गई. ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर रेस्क्यू अभियान शुरू किया. मलबा हटाकर सभी सात लोगों को बाहर निकाला गया. इनमें 15 वर्षीय किशोर आयान, जो अपनी बुआ के घर मेहमान बनकर आया था और गांव मुगलमाजरा का निवासी था. वह गंभीर रूप से घायल हो गया. 

यह भी पढ़ें: UP के सहारनपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 कुंतल पनीर और 450 लीटर नकली दूध नष्ट

सम्बंधित ख़बरें

एक आरोपी गिरफ्तार और मास्टरमाइंड अब भी फरार. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
कैदी को छुड़ाने के लिए फर्जी 'राष्ट्रपति लेटर' भेजा जेल, 5 लाख की डील में शामिल आरोपी गिरफ्तार 
boy holding paper and man and a woman
पिता की मौत हो गई, मां प्रेमी संग फरार हो गई... नाबालिग बेटा पहुंचा थाने, बोला- वे मुझे मार देंगे 
Pathshala Board
A फॉर अखिलेश, B फॉर बाबा साहब... सहारनपुर में सपा ने शुरू की PDA पाठशाला 
नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़. (Photo: Rahul Kumar/ITG)
सहारनपुर में नकली पनीर फैक्ट्री का भंडाफोड़, 7 कुंतल पनीर और 450 लीटर नकली दूध नष्ट 
रात के अंधरे में बाइक सवार बदमाशों ने की फायरिंग 

आनन-फानन में उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. हादसे में मृतक की बुआ, मायके आई बेटी और उसके बच्चे सहित छह लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. सभी को पहले फतेहपुर सीएचसी भेजा गया, जहां से हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया. 

Advertisement

बाद में घायलों को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जहां उनका इलाज जारी है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है. मृतक के परिजन बेसुध हालत में रो रहे हैं. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि पुराने और जर्जर मकानों का सर्वे कराया जाए और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को टाला जा सके.

सहारनपुर

एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि मकान कच्ची मिट्टी से बना हुआ था, जो अचानक ढह गया. पुलिस समय रहते पहुंचकर छह लोगों की जान बचाने में सफल रही. उन्होंने कहा कि परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है और इसे महज एक दुखद हादसा माना जा रहा है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement