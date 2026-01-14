scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेले में बिहार के साधु की कठिन साधना, कांटों पर लेटे बाबा को देखने जुटी भीड़

संगम के माघ मेले में बिहार से आए साधु रमेश निशादराज कांटों की सेज पर लेटकर साधना कर रहे हैं. उनकी अनोखी तपस्या को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है. हठ योगियों और संतों के बीच यह दृश्य लोगों के लिए कौतूहल और आस्था का केंद्र बन गया है.

Advertisement
X
संगम में बिहार से आए साधु की अनोखी तपस्या (Photo: Pankaj Srivastava/ITG)
संगम में बिहार से आए साधु की अनोखी तपस्या (Photo: Pankaj Srivastava/ITG)

संगम के माघ मेले में इस बार हठ योगियों, साधु संतों और सन्यासियों की अनोखी साधनाएं लोगों का ध्यान खींच रही हैं. कोई सालों से एक हाथ उठाए तपस्या कर रहा है, तो कोई खड़े होकर साधना में लीन है. इसी बीच एक साधु ऐसे भी हैं, जिनकी साधना को देखकर लोग दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं.

कांटों की सेज पर लेटे इस साधु को देखने के लिए मेले में भारी भीड़ जुट रही है. लोग रुक रुककर उनकी साधना को निहार रहे हैं और आश्चर्य में पड़ जा रहे हैं. यह दृश्य मेले में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है.

नुकीले कांटों को बनाया साधना का माध्यम

सम्बंधित ख़बरें

ये साधु माघ मेले में आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. (Photo: ITG)
किसी ने 20 साल से नहीं खाया अन्न, कोइ 5 साल से एक पैर पर खड़ा... माघ मेले में आए साधुओं की कहानी
राजूदास और देवकीनंदन. (Photo: Screengrab)
'ये हिंदुओं की भावना का सम्मान...', मुस्ताफिजुर को टीम से बाहर करने के फैसला का साधु-संतों ने किया स्वागत
Former BJP MP Brijbhushan Sharan Singh (Photo- ITG)
'हम साधु नहीं, राजनैतिक व्यक्ति हैं', जानिए 2029 चुनाव लड़ने पर क्या बोले बृजभूषण
A daughter says no more Rohini like daughters should be born in the house
रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे मामा साधु यादव
Sunny Leone recalls how Bollywood actors supported her.
मथुरा में नए साल पर सनी लियोन के प्रोग्राम पर बवाल, भड़के साधु-संत, दी आंदोलन की चेतावनी

बिहार से माघ मेले में आए इन साधु का नाम रमेश निशादराज बताया जा रहा है. वह नुकीले कांटों से बनी सेज पर लेटकर साधना कर रहे हैं. यही कांटों का बिस्तर उनकी तपस्या का माध्यम है. साधु इसी सेज पर लंबे समय तक लेटे रहते हैं और ध्यान में लीन दिखाई देते हैं.

कांटों की सैया देखकर कई लोग सहम जाते हैं, तो कई लोग इसे अद्भुत तपस्या मानकर नमन करते हैं. साधु के पास श्रद्धालु आते हैं, उनकी साधना को प्रणाम करते हैं और कुछ लोग दान दक्षिणा भी देते हैं.

Advertisement

कठिन साधना और अडिग ध्यान, मेले में दिनभर जुट रही भीड़

मेले में मौजूद लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले कभी इस तरह की साधना नहीं देखी. साधु की शांति और स्थिरता लोगों को हैरान कर रही है. आसपास खड़े लोग आपस में इसी चर्चा में लगे रहते हैं कि आखिर कोई इंसान नुकीले कांटों पर कैसे लेट सकता है.

माघ मेले में इस तरह की कठिन साधनाएं सनातन परंपरा की याद दिलाती हैं, जहां तप और संयम को सर्वोच्च माना गया है. साधु रमेश निशादराज की कांटों पर की जा रही साधना इसी परंपरा का एक जीवंत उदाहरण बनकर सामने आई है, जिसे देखने के लिए दिन भर भीड़ लगी रहती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    आज का राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    T20 World Cup 2026
    Advertisement