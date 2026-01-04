'एक बार धोखे से विधायक हो गए थे, हैसियत ग्राम प्रधान की नहीं', BJP नेता संगीत सोम पर बरसे रामगोपाल यादव

यूपी के इटावा पहुंचे समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने बीजेपी के फायर ब्रांड नेता संगीत सिंह सोम पर तीखा हमला बोला है. दरअसल, संगीत सोम ने हाल ही में बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि शाहरुख ने आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदा है. जो कोई भी देश के खिलाफ गद्दारी करता है, वह गद्दार कहलाएगा और शाहरुख खान भी अगर गद्दारी करेंगे तो उन्हें गद्दार ही कहा जाएगा.

संगीत सोम की कोई हैसियत नहीं: रामगोपाल

बीजेपी नेता के इसी बयान को लेकर रामगोपाल यादव ने कहा- 'संगीत सोम ने तो हमें भी गद्दार बताया था, संगीत सोम जैसे लोगों का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है, उनकी हैसियत नहीं है कि ग्राम प्रधान बन जाएं, एक बार धोखे से विधायक हो गए थे.'

रामगोपाल ने दो टूक कहा- खेलों को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए. अभी हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था. खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए. हालांकि, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो कुछ हो रहा है वह गलत हो रहा है. हम इसकी आलोचना करते हैं.

बकौल रामगोपाल- बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं है, केवल हिंदू-मुस्लिम एजेंडा है. इनका विकास के मुद्दों से कोई वास्ता नहीं है. बीजेपी किसानों, अल्पसंख्यकों, दलितों सभी के साथ अन्याय कर रही है. अब इनके पास कम्युनल मुद्दे के अलावा कुछ बचा नहीं है. जैसे इनका राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया, वैसे ही उनके सारे मुद्दे खत्म हो गए हैं.

विवाद के बाद बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल से आउट

बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के निर्णय पर मेरठ के सरधना से पूर्व विधायक संगीत सोम ने कहा कि हम इसका हृदय से स्वागत करते हैं और सनातनियों की भावनाओं को समझने के लिए बीसीसीआई का आभार व्यक्त करते हैं.

वहीं, शाहरुख खान और उनकी टीम केकेआर को बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम में शामिल करने पर देश से माफी मांगनी चाहिए. ये सनातनी एकता की वजह से ही हुआ है कि आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ियों को नहीं खेलने दिया जाएगा.

