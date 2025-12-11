scorecardresearch
 
'पत्नी के अश्लील वीडियो देख टूट गया हूं', सुसाइड से पहले चलती बाइक पर बनाया वीडियो

वाराणसी के लोहता क्षेत्र में 30 वर्षीय राहुल मिश्रा ने फांसी लगाकर जान दे दी। मौत से पहले उसने 7 मिनट 29 सेकेंड का वीडियो बनाया, जिसमें पत्नी, सास और पत्नी के ब्वायफ्रेंड पर प्रताड़ित करने और अवैध संबंध का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पत्नी और सास को गिरफ्तार किया, जबकि ब्वायफ्रेंड फरार है

सुसाइड के बाद पत्नी और सास गिरफ्तार (Photo: Screengrab)
वाराणसी के लोहता थाना क्षेत्र के बनकट गांव में मंगलवार को 30 साल के राहुल मिश्रा का शव घर की छत पर फंदे से लटकता मिला. परिवार ने जब पुलिस को बुलाया तो सामने आया कि राहुल ने आत्महत्या से ठीक पहले 7 मिनट 29 सेकेंड का एक वीडियो बनाया था. इस वीडियो में उसने बताया कि वह अपनी पत्नी संध्या सिंह के अवैध संबंधों और उससे होने वाली प्रताड़ना से टूट चुका था.

राहुल ने वीडियो में पत्नी, सास मांडवी सिंह और पत्नी के ब्वायफ्रेंड शुभम सिंह डेंजर पर गंभीर आरोप लगाए. उसने कहा कि पत्नी का अश्लील वीडियो देखने के बाद वह बुरी तरह टूट गया था और अपने बच्चे की जुदाई भी वह सहन नहीं कर पा रहा था. इसी दर्द में उसने मौत का रास्ता चुन लिया.

युवक ने खुदकुशी से पहले बनाया था वीडियो

राहुल की मौत के बाद वीडियो वायरल हुआ. राहुल की मां रानी मिश्रा और बहन प्रियंका पांडेय ने पुलिस से शिकायत की. इसके आधार पर लोहता थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने पत्नी संध्या और सास मांडवी सिंह को गिरफ्तार कर लिया, जबकि शुभम सिंह डेंजर फरार है.

पुलिस ने मृतक की सास और प्रेमिका को किया गिरफ्तार

ADCP नीतू कात्यायन ने बताया कि तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है. राहुल के घर वालों का कहना है कि संध्या का लंबे समय से शुभम सिंह डेंजर के साथ संबंध था और यही वजह राहुल की मौत बनी. परिवार ने आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग की है.

नोट:- (अगर आपके या आपके किसी परिचित के मन में आता है खुदकुशी का ख्याल तो ये बेहद गंभीर मेडिकल एमरजेंसी है. तुरंत भारत सरकार की जीवनसाथी हेल्पलाइन 18002333330 पर संपर्क करें. आप टेलिमानस हेल्पलाइन नंबर 1800914416 पर भी कॉल कर सकते हैं. यहां आपकी पहचान पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और विशेषज्ञ आपको इस स्थिति से उबरने के लिए जरूरी परामर्श देंगे. याद रखिए जान है तो जहान है.)

---- समाप्त ----
