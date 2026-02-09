वाराणसी: टॉफी देकर बच्चियों से अश्लील हरकत करता था प्रिंसिपल, ग्रामीणों ने घेरा स्कूल तो हेलमेट पहनाकर ले गई पुलिस

वाराणसी में शिक्षक जैसे पवित्र रिश्ते को एक प्रिंसिपल ने उस वक्त कलंकित कर दिया जब उसके द्वारा एक क्लास 4 में पढ़ने वाली बच्ची के साथ अश्लील हरकत की घटना सामने आई. देखते ही देखते प्रिंसिपल के खिलाफ इस तरह की तमाम शिकायतें स्कूल की मासूम बच्चियों ने की, जिसके बाद गुस्साए सैकड़ों ग्रामीणों ने आरोपी प्रिंसिपल को स्कूल के अंदर ही क्लासरूम में बंदकर स्कूल का घेराव कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल पद्माकर सिंह को बड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों के गुस्से से बचाते हुए हेलमेट पहनाकर निकाला. अंत में पीड़ित बच्ची की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ. घटना वाराणसी के शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर गांव का है.

पीछा करते हुए बाथरूम में भी चले जाते

वहीं बच्ची के पिता ने बताया कि प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल प्रभात मेरी बेटी को टॉफी, चाकलेट और नमकीन का लालच देकर अपने चैंबर में बुलाते थे और गलत व्यवहार करते थे और पीछा करते हुए बाथरूम में भी चले जाते थे. घर आने पर जब बच्ची ने बताया तो गांव के लोग स्कूल गए. फिर प्रशासन प्रिंसिपल को पुलिस अपने साथ ले गई और गिरफ्तार कर लिया है.

प्रिंसिपल अपने ऑफिस मे छिपकर बैठे थे

ACP कैंट नितिन तनेजा ने बताया कि शिवपुर थाना क्षेत्र के पिसौर गांव में प्राथमिक स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा स्कूल की बच्चियों के साथ अश्लील हरकत की सूचना मिली. ग्रामीणों द्वारा स्कूल की घेराबंदी की गई थी. स्कूल के प्रिंसिपल अपने ऑफिस मे छिपकर बैठे थे. मौके पर पहुंचने पर यह कोशिश थी कि लॉ-आर्डर आम जनमानस अपने हाथ में न लेले. स्कूल के प्रिंसिपल द्वारा काफी बच्चियों के द्वारा ऐसी घटना की जानकारी मिली है और परिवार ने तहरीर भी दी है. ऐसी स्थिति में तहरीर दर्जकर FIR दर्ज किया जा रहा है.

