प्रयागराज: दामाद ने सरेआम सास को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, लव मैरिज बनी विवाद की वजह

प्रयागराज के करेली थाना क्षेत्र में शुक्रवार को दिनदहाड़े हुई एक हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. भावापुर इलाके में आपसी विवाद के दौरान एक दामाद ने अपनी ही सास को सरेआम गोली मार दी. गोली लगते ही महिला सड़क पर गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी दामाद मौके से फरार हो गया, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बन गया.

और पढ़ें

हत्या की सूचना मिलते ही करेली थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की. शुरुआती जांच में मृतका की पहचान 52 वर्षीय आशिया खातून के रूप में हुई है.

यह भी पढ़ें: प्रयागराज: YouTube पर हुए 5 लाख सब्सक्राइबर्स तो कराया 'महाभंडारा', डेढ़ KM लंबी लाइन लगी, पूड़ी-सब्जी खाने पहुंच गए हजारों लोग

लव मैरिज के बाद बढ़ता गया विवाद

पुलिस जांच में सामने आया है कि आशिया खातून की बेटी ने इरफान नाम के युवक से लव मैरिज की थी. शादी के बाद से ही सास और दामाद के बीच संबंध ठीक नहीं थे. दोनों के बीच अक्सर किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी और झगड़ा होता रहता था. बताया जा रहा है कि शुक्रवार को भी किसी घरेलू मुद्दे को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था.

Advertisement

विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर दामाद इरफान ने सड़क पर ही अपनी सास को गोली मार दी. घटना के वक्त आसपास मौजूद लोग कुछ समझ पाते, उससे पहले ही आरोपी फरार हो गया.

मृतक की फाइल फोटो.

मौके पर पहुंची फोरेंसिक और डॉग स्क्वायड

घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक टीम को बुलाया. टीमों ने घटनास्थल से जरूरी सबूत जुटाए. डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य और एसीपी अतरसुइया राजकुमार मीणा भी मौके पर पहुंचे और परिजनों व स्थानीय लोगों से बातचीत की.

आरोपी की तलाश में कई टीमें गठित

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि पारिवारिक विवाद के चलते हत्या की गई है. आरोपी दामाद इरफान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित कर दी गई हैं. वहीं, पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा. फिलहाल इलाके में पुलिस सतर्क है और फरार आरोपी की तलाश लगातार जारी है.

---- समाप्त ----