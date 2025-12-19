प्रयागराज: YouTube पर हुए 5 लाख सब्सक्राइबर्स तो कराया 'महाभंडारा', डेढ़ KM लंबी लाइन लगी, पूड़ी-सब्जी खाने पहुंच गए हजारों लोग

प्रयागराज के सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी कोचिंग संस्थान ने YouTube पर 5 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होने की खुशी में एक विशाल भंडारे का आयोजन किया. इस कार्यक्रम में 5 हजार से ज्यादा छात्र और स्थानीय लोग पूड़ी-सब्जी खाने पहुंचे, जिससे इलाके में भारी भीड़ जमा हो गई. भीड़ इतनी अधिक थी कि लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबी लाइन लग गई और अव्यवस्था फैलने लगी. स्थिति को संभालने के लिए कोचिंग के बाउंसरों और कर्मचारियों ने डंडे लेकर मोर्चा संभाला. खाने की भारी डिमांड के कारण कई बार भोजन समाप्त हुआ, जिसे दोबारा तैयार कर छात्रों को परोसा गया.

जब डंडे लेकर उतरी कोचिंग की टीम

भंडारे की सूचना मिलते ही छात्रों का हुजूम उमड़ पड़ा, जिससे सड़कों पर अव्यवस्था फैल गई. भीड़ को नियंत्रित करने के लिए संस्थान को अपने बाउंसर और कर्मचारी तैनात करने पड़े.

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में कई कर्मचारी हाथों में डंडे लेकर भीड़ को कतारबद्ध करते नजर आए. छात्रों को दो-तीन अलग लाइनों में बांटकर स्थिति को संभालने की कोशिश की गई.

पूड़ी-सब्जी के लिए घंटों इंतजार

छात्र राजेश कुमार ने बताया कि सब्सक्राइबर्स की खुशी में आयोजित इस भंडारे में शामिल होने के लिए उन्होंने लंबी लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार किया. भीड़ का आलम यह था कि प्रबंधन को बीच में खाना खत्म होने का ऐलान तक करना पड़ा, लेकिन छात्रों के उत्साह को देखते हुए दोबारा खाना बनाया गया. कोचिंग अधिकारियों के अनुसार, छात्रों की पार्टी की मांग और सब्सक्राइबर्स की उपलब्धि के कारण यह आयोजन किया गया था.

