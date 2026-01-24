प्रयागराज: माघ मेले में आग का तांडव! सेक्टर-6 के श्री किशोरी कैंप का तंबू जलकर राख, Video

प्रयागराज में चल रहे माघ मेला के सेक्टर-6 में शनिवार शाम तुलसी मार्ग पर स्थित श्री किशोरी कैंप में अचानक आग लग गई. आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते शिविर का एक पूरा तंबू उसकी चपेट में आ गया और जलकर पूरी तरह खाक हो गया. आसपास मौजूद लोगों ने आग की लपटें उठती देख तुरंत इसकी सूचना पुलिस और प्रशासन को दी.

घटना की जानकारी मिलते ही महज दो मिनट के भीतर एसीपी मनोज सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंच गए. पुलिस ने तुरंत स्थिति को संभालते हुए दमकल विभाग को सूचित किया और राहत कार्य शुरू कराया. समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया.

दमकल और पुलिस की तत्परता से टला बड़ा हादसा

आग बुझाने के दौरान पुलिस और दमकल कर्मियों ने समन्वय के साथ काम किया, जिससे आग को फैलने से पहले ही रोक लिया गया. राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. शिविर में मौजूद लोग सुरक्षित बाहर निकल आए.

हालांकि, आग की चपेट में आए पंडाल में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया. इसके बावजूद, आसपास लगे अन्य कैंप और तंबू सुरक्षित रहे. दमकल विभाग की समय पर पहुंच और त्वरित कार्रवाई के चलते आग पास के शिविरों तक नहीं फैल सकी, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

जांच में जुटा प्रशासन, सुरक्षा पर सख्ती के निर्देश

घटना के बाद एसीपी मनोज सिंह ने बताया कि आग फैलने से पहले ही उस पर काबू पा लिया गया, इसी कारण किसी तरह की बड़ी क्षति नहीं हुई. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. फिलहाल आग लगने की सटीक वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है.

वहीं, प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. साथ ही मेला क्षेत्र में मौजूद सभी शिविरों और पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था को और सतर्क रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके.

