'अपनी कार और सेल्फी का भौकाल मत दिखाइये, बल्कि...', गूगल गोल्डन बाबा की सतुआ बाबा को सलाह

प्रयागराज के माघ मेले में गूगल गोल्डन बाबा उर्फ मनोजनंद ने लग्जरी गाड़ियों को लेकर चर्चित सतुआ बाबा को सार्वजनिक प्रदर्शन से बचने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि कार और सेल्फी दिखाने के बजाय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जमीनी काम और नीतियों को सामने रखें. दोनों बाबाओं की यह नसीहत और उनकी अलग पहचान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

गोल्डन बाबा की सतुआ बाबा को सलाह (Photo: ITG)
गोल्डन बाबा की सतुआ बाबा को सलाह (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के संगम तट पर लगे माघ मेले में आए गूगल गोल्डन बाबा उर्फ मनोजनंद ने मेले में ही चर्चित जगतगुरु महामंडलेश्वर संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा को सलाह दी है.  लग्जरी गाड़ियों के चलते खबरों में बने सतुआ बाबा से  गोल्डन बाबा ने कहा है कि 'अपनी कार और सेल्फी न दिखाएं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम धरातल पर जो चल रहा है, उसी को दिखाएं. खाली कार और सेल्फी दिखाकर भौकाल न मचाएं.'

'अपनी कार और सेल्फी न दिखाएं'

उन्होंने कहा 'सतुआ बाबा सिर्फ सेल्फी न खींचें, योगी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करें. उनकी नीतियों को बताएं, क्योंकि वो एक संत हैं और जो करते हैं, अच्छा करते हैं. जो आपको बढ़ा रहे हैं, आप भी उन्हें बढ़ाएं.'ये सलाह सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और दोनों बाबा भी वायरल भी हैं. गूगल गोल्डन उर्फ मनोजनंद बाबा अपने गेट अप के लिए वायरल है, तो वहीं जगद्गुरु संतोषदास अपनी कार के लिए वायरल है.

लग्जरी गाड़ियों के लिए चर्चित सतुआ बाबा

बता दें कि बीते दिनों सतुआ बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ नजदीकियों के लेकर काफी चर्चा में रहे हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों और वीडियो में कहीं वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ दिखाई देते हैं, तो कहीं सांसद रवि किशन के साथ हंसी-ठिठोली करते नजर आते हैं. कुछ अन्य वीडियो में बाबा सनग्लास पहने हुए डिफेंडर जैसी लग्जरी गाड़ी से उतरते हुए भी देखे जा सकते हैं.

सबसे ज्यादा चर्चा बाबा के उन वीडियो को लेकर रही, जिनमें वह डिफेंडर जैसी महंगी गाड़ी में नजर आते हैं. इसको लेकर पूछे गए सवाल पर सतुबा बाबा ने कहा था कि हमें न कंपनी मालूम है, न कीमत, हमें सिर्फ अपने मुकाम तक पहुंचना होता है. हम किस गाड़ी में हैं, यह हमारा विषय नहीं है. उन्होंने गाड़ियों को सनातन की सुगमता का माध्यम बताया. अगर इसे रथ कहा जाए तो गलत नहीं होगा. कार्य करने के लिए व्यवस्थाएं जरूरी होती हैं. 

पांच करोड़ का सोना पहने गोल्डन बाबा

इधर गोल्डन बाबा की बात करें तो वह अलग कारणों से चर्चित हैं. सिर से लेकर पांव तक सोने-चांदी से लदे, हाथों में दर्जनों अंगूठियां, कंगन, मोटी चेन, गले में रुद्राक्ष और शंकर की माला, सिर पर चांदी का मुकुट लगाए वे बेहद अलग दिखते हैं. बाबा के शरीर पर पहना गया सोना-चांदी आज के समय में करीब पांच करोड़ रुपये से ज्यादा का बताया जा रहा है.

